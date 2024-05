Brenner stärker belastet als alle Schweizer Alpenpässe

Schlechte Nachrichten für die Anrainer am Brenner. Im Vorjahr fuhren auf der Route dreimal so viele Lkw wie über alle Schweizer Alpenpässe. In Summe rollten 2,4 Millionen schwere Lkw und Sattelschlepper über den Brenner, rechnete heut der VCÖ vor. “Während der Alpentransit in der Schweiz gegenüber dem Jahr 2010 um 250.000 Lkw abgenommen hat, hat die Zahl der Lkw über den Brenner im gleichen Zeitraum um rund 550.000 zugenommen”, so der Club.

Die von der EU beschlossenen künftigen Luftgrenzwerte seien nur mit verstärkten Maßnahmen zur Reduktion des Lkw-Transits erreichbar, betont der VCÖ in einer Aussendung. Der Kfz-Verkehr sei nämlich der Hauptverursacher von Mikroplastik, gerade auf Gebirgsstrecken sei der Abrieb besonders stark.

“Die EU möchte den Anteil des Schienengüterverkehrs bis zum Jahr 2050 verdoppeln. Diesen Worten müssen auch Taten folgen, indem endlich Maßnahmen wie eine EU-weite Mindestmaut für Lkw eingeführt wird und die Mitgliedstaaten in die Pflicht genommen werden, die Verlagerung auf die Schiene voranzutreiben”, hieß es vom VCÖ. Darüber hinaus sei es wichtig, verstärkte Lkw-Kontrollen durchzuführen.