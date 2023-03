Brennerautobahn bis 2044 wohl immer wieder ein Nadelöhr

Brenner – Auf der Brennerautobahn bahnt sich in den nächsten zehn bis 20 Jahren ein permanentes Nadelöhr an. Bekanntlich werden an der Lueg-Brücke gleich hinter dem Brenner auf Nordtiroler Seite in den kommenden Jahren große Arbeiten stattfinden. Ein neues Viadukt muss neben dem alten erbaut werden, dessen Statik und Haltbarkeit in die Jahre gekommen ist. Vermutlich kann der Verkehr dort jeweils nur mehr einspurig vonstattengehen.

Doch auch wenn die Lueg-Brücke wieder neu ist, die Probleme dürften weiter gehen. Denn auf Nordtiroler Seite der Brennerautobahn gibt es mehrere Brücken und Viadukte, die innerhalb 2040 erneuert werden müssen. Laut der Tiroler Tageszeitung, die von der Zeitung Alto Adige zitiert wird, wird etwa die Gschnitzertalbrücke zwischen 2029 und 2032 fällig. Zwischen 2029 und 2031 muss das Teilstück zwischen der Mautstelle Schönberg und der Brücke Gschleiers erneuert werden.

Das Jahr 2040 muss man sich ebenfalls dick im Kalender anstreichen: Da geht nämlich die “Lebensdauer” der Europabrücke ihrem Ende entgegen, wie die Techniker der Autobahngesellschaft Asfinag erklärt haben. Ein Neubau ist in Planung. Die Arbeiten für die neue Brücke sind aktuell zwischen 2040 und 2044 angesetzt. Die Europabrücke wurde vor 60 Jahren erbaut und galt lange Zeit als die längste Brücke der Erde. Sie ist noch heute beeindruckend und eine Sehenswürdigkeit.

Auf italienischer Seite, so heißt es in dem Bericht weiter, seien sämtliche Viadukte und Brücken in gutem Zustand. Hier sind in den nächsten Jahren keine Erneuerungsarbeiten oder Neubauten geplant. Auf österreichischer Seite müssen die Autofahrer in den nächsten Jahren aber wohl viel Geduld mitbringen, wenn sie immer wieder von Großbaustellen ausgebremst werden.