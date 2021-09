Brixen ruft zum Mountainbike Testival

Brixen – Vom 23. bis 26. September 2021 findet das zehnjährige Jubiläum des Mountainbike Testivals in der Brixner Altstadt statt. Die Veranstaltung wird von Brixen Tourismus in Zusammenarbeit mit dem Verlagshaus Motor Presse Stuttgart (Mountainbike Magazin) organisiert.

Das Expogelände befindet sich am Brixner Domplatz, in der Albuingasse und auf dem Hofburgplatz. Rund 45 namhafte Aussteller bieten die Möglichkeit, die neuesten Bikes und Parts, das beste Equipment und Zubehör der kommenden Saison 2022 kostenlos zu testen. Getestet werden können die Bikes im Brixen Bikepark auf der Plose und auf den geführten Touren in Brixen und Umgebung. Das Tourenprogramm ist breit gefächert. Die Touren werden von den geprüften Südtiroler MTB Guides der Bikeschule Plose Bike begleitet.

Mountainbike Youngsters

Ein tolles Angebot auf zwei Rädern gibt es auch für den Nachwuchs. Das Kinderareal wird am Hartmannplatz aufgebaut und bietet Kids im Alter von drei bis 14 Jahren einen spannenden Hindernisparcours und entsprechende Hilfestellung. Neulinge können in Begleitung Südtiroler MTB Guides und Mountaibike Trainern erste Erfahrungen sammeln, während geübte Nachwuchsradler an ihren Fahrkünsten feilen. Vor Ort gibt es Kinder- und Laufräder unserer Partner zu testen. Spaß und Durchhaltevermögen stehen im Vordergrund.

Für ein respektvolles Miteinander

Das Mountainbike Testival möchte sich in Sachen Nachhaltigkeit verbessern! Die ökologische Verträglichkeit wird als fester Bestandteil der Planung und Umsetzung der Veranstaltung gesehen. Mit einer Reihe von Maßnahmen hat das Testival die Zertifizierung going Green Event Südtirol erhalten. Die wesentlichen Faktoren sind die Verwendung umweltfreundlicher Produkte, Abfallmanagement, regionale Wertschöpfung sowie soziale Verantwortung. Neben dem Veranstalter und den Aussteller können auch die Besucher ihren wertvollen Beitrag leisten und den CO2-Ausstoß ihres Testival-Besuchs bei Wilderness International kompensieren. Dank der Zusammenarbeit mit dem Brixner Upcycling Store WiaNui gehören alte Fahrradschläuche und Reifen nicht in die Mülltonne, sondern werden gesammelt und zu coolen kreativen und künstlerischen Produkten umgestaltet.

Die Wege in und um Brixen sind Orte der Begegnung. Sie werden von verschiedenen Wegenutzer, wie Wanderern, Bikern und der Landwirtschaft gemeinschaftlich genutzt. Auf ein respektvolles Miteinander und Rücksichtnahme auf die Natur, die Umwelt und die Tiere wird besonders Wert gelegt.

Informationen:

Mountainbike Testival: 23. bis 26. September Altstadt Brixen, Südtirol

Mountainbike Youngsters: 23. bis 26. September, Hartmannplatz Brixen

Geführte Touren: Reservierung unter www.brixen.org/testival oder vor Ort am Infozelt in der Albuingasse

Öffnungszeiten Expo: Donnerstag bis Samstag von 9.00 bis 18.00 Uhr, Sonntag von 9.00 bis 16.00 Uhr

Ort: Brixen – Domplatz, Albuingasse, Hofgasse, Hofburgplatz

Infos unter www.mountainbike-testival.de, sowie am Mountainbike-Stand/Info-Zelt vor Ort und bei Brixen Tourismus