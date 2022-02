Brixen: Siegerprojekt für die neue Adlerbrücke gekürt

Brixen – Am Dienstag, 15. Februar hat ein Preisgericht in Brixen über die zwölf eingereichten Projekte betreffend den Planungswettbewerb zur Neuerrichtung der Adlerbrücke entschieden.

Die 1884 errichtete Adlerbrücke ist in Brixen von historischem Wert. Im Projekt Stadt Land Fluss ist aus Gründen des Hochwasserschutzes die Verbreiterung des Flussbettes um 2 Meter notwendig. Dies macht den Abbruch und Wiederaufbau der Adlerbrücke erforderlich. Der offene einphasige Planungswettbewerb mit Vorauswahl wurde im August letzten Jahres ausgeschrieben. Von den ursprünglich 39 eingereichten Teilnahmeanträgen wurden im Herbst 13 Planungsteams für die Wettbewerbsphase ausgewählt. ZwölfProjekte lagen der Kommission am vergangenen Dienstag zur Bewertung vor.

Aufgrund des sensiblen Kontexts der Brücke inmitten des historischen Stadtkerns ist bei der Ausschreibung ein besonderes Augenmerk auf Ensemble- und Denkmalschutz gelegt worden. Gleichzeitig galt es technische Aspekte in Bezug auf Wildbachverbauung und Brückenbau zu berücksichtigen.

Um all diesen Auflagen gebührend Rechnung zu tragen, ließen die Kommissionsmitglieder neben den architektonischen und städtebaulichen Qualitäten auch alle relevanten Aspekte in Bezug auf Denkmal- und Ensembleschutz, Hochwasserschutz und Statik in die Bewertung der Projekte einfließen.

Die eingereichten Entwürfe unterscheiden sich grundlegend durch zwei Herangehensweisen: die einen sehen ein Brückentragwerk mit Überbau vor, die anderen setzen auf schlichte, zurückhaltende Lösungen. Erstere haben sich an tragende Elemente oberhalb der Brückenfahrbahn orientiert, so wie sie auch die bestehende Adlerbrücke vorweist. Letztere versuchen durch Einfachheit und Aufenthaltsqualität zu bestechen.

Die Kommission durchlief mehrere Bewertungsrunden mit längeren Diskussionen, bis sie das Siegerprojekt kürte. Den ersten Preis erhielt das Ingenieurteam Bergmeister GmbH mit dem Architekten Walter Angonese, vg13 architects, und dem Geol. Michel Jesacher. Der zweite Preis ging an Fürst Laffranchi Bauingenieure GmbH, Wirth + Wirth AG und der dritte Preis an Ing. Andreas Erlacher, Architekt Wolfgang Meraner, Samuel Zwerger, Geol. Stefano Facchinelli und Ing. Daniel Hartmann.

Aus dem Bericht des Siegerprojektes geht folgende Beschreibung hervor: „(Den vorangegangenen konzeptionellen Gedanken folgend) … hat unser Entwurf für die Adlerbrücke einen platzartigen Charakter mit einer einladenden Aufweitung hin zum Ortsteil Stufels. Sie will eben auch zu einem Platz der Begegnung und des Verweilens werden, denn sie soll sich städtebaulich aus dem Straßen- und Gassenverband heraus entwickeln.“

Die Experten haben es sich nicht leicht gemacht und unter verschiedenen Blickpunkten die Projekte durchleuchtet und verglichen. Bürgermeister Peter Brunner zeigt sich sehr zufrieden: „Ich bin überzeugt, dass die Expertenkommission durch eine professionelle Herangehensweise die beste Lösung für den Ersatz dieser doch sehr emotional behafteten historischen Adlerbrücke ausgesucht hat.“