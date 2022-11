Bronzemedaille und Medallion for Excellence für zwei Südtiroler

Die Sieger (Medaillen und Medallions for Excellence) der Maler*innen. Deutschland, Ungarn, Südtirol/Italien und England erzielten ein Medallion for Excellence. Gold erzielte Österreich, zweimal Silber gab es für Frankreich und Chinesisches Taipei (c) ivanbortondello.com

Bozen – Südtirol glänzt zweifach: die Austragung der Berufsweltmeisterschaft der Maler und Fliesenleger in Bozen war ein großer Erfolg. Gekrönt wird er von einer Bronzemedaille und einem Medallion for Excellence, welche die zwei Südtiroler Teilnehmer erzielt haben.

Emotionsreich und spannend endeten vier harte Wettbewerbstage. In der Messe Bozen traten die weltbesten Maler und Fliesenleger gegeneinander an. Erstmals wurden zwei internationale Berufswettbewerbe in Bozen ausgetragen. Für Südtirol gingen in der Berufskategorie der Maler und Lackierer der 23-jährige Manuel Kofler aus St. Felix und in der Berufskategorie der Fliesen-, Platten- und Mosaikleger der 21-jährige Martin Domanegg aus Jenesien ins Rennen. Der Druck in der eigenen Heimat den Wettbewerb zu bestehen, war besonders groß, vor allem da Familie, Freunde und Berufskollegen den zwei jungen Burschen persönlich über die Schulter schauen durften. Daher ist die Freude über den erfolgreich gemeisterten Wettbewerb umso größer.

Im Rahmen einer feierlichen Siegerehrung wurden heute Nachmittag die Ergebnisse bekannt gegeben: Manuel Kofler erhielt für seine gute Leistung ein Medallion forExcellence und Martin Domanegg holte sich die wohlverdiente Bronzemedaille. Mit ihnen freuen sich in der Kategorie der Fliesenleger der Fachexperte Roland Strimmer, Workshop Manager Philipp Rabanser und lvh-Obmann der Fliesenleger Günther Unterleitner. Stolz auf die Leistungen des jungen Malers sind Fachexperte Bruno Giongo, Workshopmanager Florian Mayr und lvh-Obmann der Maler Rudolf Dantone. „Wir sind so stolz auf unseren Nachwuchs, sie haben in den letzten Tagen Großartiges geleistet und sind wichtige Vorbilder für unsere Jugend“, betonte lvh-Präsident Martin Haller.

Die Freude über die sehr guten Ergebnisse der Südtiroler Teilnehmer und über das gelungene Event ist auch bei den Organisatoren groß. „Unser Ziel war es, diese Berufsweltmeisterschaft in ein unvergessliches Erlebnis für die jungen Teilnehmer*innen und die Besucher*innen zu verwandeln und das ist uns gelungen“, zeigt sich Gert Lanz, Offizieller Delegierter von WorldSkills Italy, begeistert. Gemeinsam mit dem Technischen Delegierten von WorldSkills Italy Thomas Pardeller und einem starken Organisationsteam sei es gelungen, die Bozner Messe in ein internationales Wettbewerbsgelände zu verwandeln und Einblicke in den Berufswettbewerb zu geben. „Nur dank eines motivierten Teams und der Unterstützung zahlreicher Sponsoren und Partner ist die Umsetzung der WorldSkills Competition Special Edition gelungen. Ich bedanke mich für den einzigartigen Einsatz aller Beteiligten“, unterstrich Pardeller. Dazu zählen die Autonome Provinz Bozen, die Handelskammer Bozen, die Messe Bozen, die Firmen Alperia AG, der Raiffeisenverband, die Südtiroler Sparkasse, die Garantiegenossenschaft Garfidi sowie die lvh-Baugruppe, Raimondi Spa, PCI Augsburg GmbH, Amonn Profi Color, Caperol, Aquaservice GmbH und Würth GmbH.

Die Berufsweltmeisterschaft der Baumeister und Maurer findet vom 24. bis 26. November 2022 in Salzburg statt. Für Südtirol an den Start gehen wird der 19-jährige Oliver Stuppner aus Aldein.