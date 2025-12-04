Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Broschüre zu 50 Jahren WFO Meran
Ein halbes Jahrhundert Schulgeschichte

Broschüre zu 50 Jahren WFO Meran

Donnerstag, 04. Dezember 2025 | 13:38 Uhr
Jubiläumsfestschrift_Roland Stauder-Birgit Stimpfl-Carmen Steiner-Philipp Egger
WFO „Franz Kafka“ Meran
Schriftgröße

Von: Ivd

Meran – Die WFO „Franz Kafka“ Meran feiert in diesem Schuljahr das 50-jährige Bestandsjubiläum. Im Schuljahr 1975/76 kamen die ersten drei Klassen der Handelsoberschule Bozen in Meran im alten Rathaus am Brunnenplatz unter. Seither hat sich die Schule weiterentwickelt, vergrößert und verändert. Im Schuljahr 2011/12 kam es zur Zusammenlegung mit der LeWiT (Lehranstalt für Wirtschaft, Tourismus und Werbegrafik). Heute bietet die WFO drei Schulschwerpunkte – “Weltwirtschaft und Sprachen“ mit der Fremdsprache Spanisch, „Finanzen und Marketing“ sowie „Wirtschaftsinformatik“. Im aktuellen Schuljahr besuchen 530 Schüler die WFO, 73 Lehrpersonen und 19 Mitarbeiter in verschiedensten Funktionen gehen dort ihrer Beschäftigung nach.

Aus gegebenem Anlass hat ein Komitee aus Lehrpersonen, Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern sowie der Schulleitung eine Festschrift gestaltet. Sie beinhaltet Interviews mit ehemaligen Schülerinnen und Schülern, ehemaligen und aktuellen Lehrkräften, Schulführungskräften, Verwaltungsmitarbeiterinnen und Verwaltungsmitarbeitern sowie Verantwortlichen für die Schulpolitik. Darüber hinaus bietet sie Berichte zu wichtigen Meilensteinen der Schule wie der Namensgebung, der Zusammenlegung von HOB und LeWiT, der Übungsfirma, den Ersamus+ Programmen, zur Entrepreneurship education, der digitalen Ausstattung, der Abendschule und der „Kafka-Gala“. Statistiken zur Entwicklung der Schüleranzahl, der Herkunft der Schülerinnen und Schüler, den Direktorinnen und Direktoren sowie den Lehrkräften runden die Festschrift ab.

Diese Festschrift steht digital zur Verfügung und liegt gedruckt im Sekretariat der Schule zur freien Abholung bereit. Im kommenden Schuljahr findet zudem eine Jubiläumsfeier statt. Der Termin dafür ist der 23. Oktober 2026. Eingeladen sind alle ehemaligen Schülerinnen und Schüler, ehemalige und aktuelle Lehrpersonen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule sowie ausgewählte Ehrengäste.

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
“Waldfamilie” 2.0 in Italien lehnte Staat mutmaßlich ab
Kommentare
78
“Waldfamilie” 2.0 in Italien lehnte Staat mutmaßlich ab
Weißrusse [34] verliert im Bozner Krankenhaus die Contenance
Kommentare
41
Weißrusse [34] verliert im Bozner Krankenhaus die Contenance
Regionalrat: Haushaltsdebatte geht in Nachtsitzung
Kommentare
36
Regionalrat: Haushaltsdebatte geht in Nachtsitzung
Rekord-Haushalt 2026 umfasst 8,76 Milliarden Euro
Kommentare
29
Rekord-Haushalt 2026 umfasst 8,76 Milliarden Euro
Kreml zu weiteren Ukraine-Gesprächen mit den USA bereit
Kommentare
26
Kreml zu weiteren Ukraine-Gesprächen mit den USA bereit
Anzeigen
Interview mit dem CEO Andrea Santini
Interview mit dem CEO Andrea Santini
Santini-Gruppe
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 