Broschüre zum Thema Gender und sexuelle Orientierung

Von: Ivd

Eppan – Sexuelle Orientierung, geschlechtliche Identität und unterschiedliche Beziehungsformen – diese Themen beschäftigen Jugendliche heute stark. Mit der neuen Broschüre „Wir zeigen Flagge – Antworten auf häufig gestellte Fragen“ erhalten Jugendarbeiter hilfreiche Antworten, um Jugendlichen besser unterstützen zu können.

„Wenn es so viele Möglichkeiten gibt, weiß ich gar nicht mehr, wer ich bin!“ Das ist eine der Fragen, die in der neuen Broschüre „Wir zeigen Flagge – Antworten auf häufig gestellte Fragen“ beantwortet wird. netz | Offene Jugendarbeit und das Queere Chaos Kollektiv Innsbruck haben gemeinsam die Broschüre erarbeitet, um die Fachkräfte der Jugendarbeit in Gesprächen mit Jugendlichen rund um das Thema sexuelle, geschlechtliche und amouröse Vielfalt zu unterstützen. Die Veröffentlichung entstand als Reaktion auf die unterschiedlichen Rückmeldungen zum 2022 eingeführten Poster “Wir zeigen Flagge!”. Dieses zeigt eine Vielzahl von Flaggen, die für unterschiedliche Geschlechtsidentitäten, Beziehungsformen und sexuelle Orientierungen stehen. Ziel war es, Jugendliche in Jugendeinrichtungen für Inklusion, Sichtbarkeit und Akzeptanz queerer Vielfalt zu sensibilisieren.

„Während einige Jugendliche Interesse und Wertschätzung zeigten, gab es auch Ablehnung und kritisches Nachfragen“, erklärt Christiane Kofler, netz-Mitarbeiterin zuständig für Gender- & Sexualpädagogik. „Manche Jugendarbeiter*innen fühlen sich in diesen Situationen unsicher und wünschen sich fundierte Antworten auf die Anliegen der Jugendlichen. Daraus entstand die Idee, häufig gestellte Fragen zu sammeln und praxisnahe Antwortmöglichkeiten zu erarbeiten. In Zusammenarbeit mit dem Queeren Chaos Kollektiv wurden die 13 gesammelten Fragen in der Broschüre beantwortet.“

Vorstellung beim Genderfachkreis

Zum ersten Mal vorgestellt wurde die neue Broschüre im Rahmen des Genderfachkreises „Gestalte deine Jugendeinrichtung: Räume für sexuelle Bildung und Vielfalt ermöglichen“ im Jugend- und Kulturtreff Jump in Eppan. Der Genderfachkreis bot praxisnahe Ansätze, um Jugendeinrichtungen zu Orten sexueller Bildung und Vielfalt zu gestalten. Am Nachmittag hatten Fachkräfte der Jugendarbeit die Möglichkeit, in einem Workshop die Inhalte der Broschüre zu vertiefen und offene Fragen zu klären. Mit dieser Initiative setzt netz | Offene Jugendarbeit, Dachverband der Jugendtreffs, Jugendzentren, Jugendkulturvereine und anderen Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit in Südtirol, ein klares Zeichen für Gleichberechtigung, Geschlechtergerechtigkeit und Inklusion in der Jugendarbeit. Zudem bietet der Dachverband Fachkräften wertvolle Unterstützung im Umgang mit herausfordernden Gesprächssituationen.