Brücke zwischen Theorie und Praxis

Südtirol – Die Summer School Südtirol – Alto Adige ist mittlerweile ein Fixpunkt im Veranstaltungskalender des Südtiroler Gesundheitsbetriebes. Gestern (20.09.2023) ist die dritte Auflage dieser Veranstaltung für Medizinstudierende zu Ende gegangen.

Organisiert und betreut wird die Summer School Südtirol – Alto Adige vom Dienst für Innovation, Forschung und Lehre des Südtiroler Sanitätsbetriebes. In den vergangenen zwei Jahren waren das Grand Hotel Toblach sowie die Lichtenburg in Nals die Veranstaltungsorte der Summer School Südtirol – Alto Adige. Diesmal war es die Cusanus Akademie in Brixen, die von 30 angehenden Medizinerinnen und Mediziner drei Tage lang besucht wurde.

Die Summer School des Südtiroler Sanitätsbetriebes schlägt eine Brücke zwischen dem Vermitteln von theoretischem Wissen und der Praxis. Neben einem Überblick über den Südtiroler Sanitätsbetrieb und Informationen zu den verschiedenen Facharztausbildungen sowie den Forschungsmöglichkeiten, gibt es deshalb auch einen praktischen Teil: In verschiedenen Kursen werden konkrete Fälle aus der medizinischen Praxis besprochen und erörtert. Aufgeteilt in kleinen Gruppen wurden diesmal etwa „Klinische und sonographische Gelenksuntersuchung“ oder – neu bei dieser Ausgabe – das Vernähen von Wunden praxisnah geübt. Gemeinsame Freizeitaktivitäten boten Studierenden und Vortragenden die Gelegenheit, sich untereinander und gegenseitig kennenzulernen und Informationen auszutauschen.

Die Summer School Südtirol – Alto Adige bietet Medizinstudierenden die Möglichkeit, einen tiefen, direkten und realistischen Einblick in die Arbeit von Fachärztinnen/Fachärzten und Allgemeinmedizinern/-medizinerinnen zu erhalten. Gemeinsam werden spannende Fälle diskutiert, theoretisches Wissen und praktische Fertigkeiten vermittelt. Dabei geht die Informationsvermittlung nicht nur in eine Richtung, denn die Summer School ist auch eine Gelegenheit für Medizinstudierende, Fachärzte/Fachärztinnen sowie Allgemeinmediziner/Allgemeinmedizinerinnen sich untereinander auszutauschen.

Florian Zerzer, Generaldirektor: „Es verwundert nicht, dass die Summer School bei Medizinstudierenden gut ankommt, denn sie bietet nicht nur einen sehr guten Einblick in den Südtiroler Gesundheitsbetrieb und den Möglichkeiten, die es für Medizinerinnen und Mediziner in Südtirol gibt. Es ist für die angehenden Medizinerinnen und Medizinern auch eine sehr gute Gelegenheit, aus erster Hand von erfahrenen Ärztinnen und Ärzten Informationen zu erhalten.“

Michael Mian, geschäftsführender Primar des Dienstes für Forschung, Innovation und Lehre: „Der Südtiroler Sanitätsbetrieb hat in den vergangenen Jahren den Bereich Forschung und Lehre sowie die Forschungsmöglichkeiten innerhalb des Betriebes selbst ausgebaut und seine Kooperationen mit Universitäten und Forschungseinrichtungen verstärkt. Bei der Summer School Südtirol – Alto Adige können sich Nachwuchsmedizinerinnen und -mediziner nicht nur direkt mit Praktikern austauschen, sondern können sich auch über die Möglichkeiten im Südtiroler Gesundheitsbetrieb informieren.“