Bruggrafenamt: Neue lvh-Bezirksobfrau gewählt

Tscherms – Die Frauen im Handwerk im Burggrafenamt trafen sich kürzlich in Tscherms und wählten die neue Vorsitzende und die Mitglieder des Bezirksausschusses.

Unter der Federführung von Waltraud Haller trafen sich zahlreiche Frauen aus dem Bezirk Burggrafenamt. Es war ihre letzte Sitzung in der Funktion als Bezirksobfrau der Frauen im Handwerk. „Mir haben die Aufgaben und Projekte, welche die Frauen im Burggrafenamt ins Leben gerufen haben, stets viel Freude und Genugtuung bereitet. Gemeinsam ist es uns gelungen, ein starkes Netzwerk aufzubauen und im Rahmen der vielen Veranstaltungen und Treffen Synergien zu schaffen. Nun ist es aber an der Zeit, die Führung weiterzugeben“, betonte Haller und stellte die Tätigkeiten der letzten Jahre vor. Dazu zählen regelmäßige Treffen des Bezirksausschusses sowie Reisen nach Hamburg, Berlin, Barcelona, Lissabon oder Umbrien, ebenso wie Weihnachtsessen, die Besichtigung des NOI-Techparks, ein Abend mit der Volksanwältin, die Teilnahme der Bezirksfrauen bei den verschiedenen Neujahrsempfängen und eine Informationsveranstaltung zum Thema Rentenabsicherung.

Großen Dank sprach lvh-Bezirksobmann Mathias Piazzi der scheidenden Bezirksobfrau und den bisherigen Bezirksausschussmitgliedern aus: „Die Frauen im Handwerk stellen im lvh eine sehr wichtige Interessensvertretung dar und bringen bedeutende Mehrwerte in die Verbandsarbeit ein.“ Auch Petra Holzer, Landesobfrau der Frauen im lvh würdigte die aktive Arbeit der Frauen im Burggrafenamt. Gleichzeitig betonte Holzer die wichtige Rolle der Frauen im Handwerk: „Wir sind zu einer starken Gruppe zusammengewachsen, die die Aufgabe hat, die Interessen der Frauen im Handwerk nach außen und bis in die politischen Gremien zu tragen. Diesen Weg werden wir auch zukünftig gemeinsam gehen.“

Ein Höhepunkt des Treffens war die Erzählung von Handwerkerin und Pionierin Traudi Götsch. Sie berichtete über den Aufbau einer Frauengruppe in Anlehnung an Baden-Württemberg. „Der damalige Amtsdirektor unterstützte die Gründung der Frauengruppe, und bereits bei unserer ersten Versammlung waren die Plätze knapp. Damals gab es 12.800 Betriebe, in denen 7.000 Frauen arbeiteten, von denen nur 3.000 sozialversichert waren. Wichtige Themen waren damals das Telefonieren und der Umgang mit Geld, da das Kassieren in den Betrieben Aufgabe der Frauen war. Rechnungen wurden noch mit Schreibmaschinen geschrieben“, erzählte Götsch.

Abschließend fand die Neuwahl des Bezirksausschusses der Frauen statt. Auf Waltraud Eder Haller (Haller Oswald GmbH) folgt Verena Hillebrand (Elektro Hillebrand Johanna & CO. KG) als neue Bezirksobfrau der Frauen im Burggrafenamt. Ihr zur Seite steht als Vize-Bezirksobfrau Renate Husnelder (Spenglerei Husnelder Günther). In den Bezirksausschuss gewählt wurden Monika Telser Thaler, Monika Zagler, Heidrun Grüner (Tisner Group), Waltraud Eder Haller (Haller Oswald GmbH), Doris Jacob (Jacob KG), Tanja Paris (Pircher Luis GmbH), Karin Lösch (Holzner Josef & Söhne GmbH), Olivia Holzner (Topservice Nals GmbH) und Elgin Gamper (Kerschbaumer GmbH). Die neue Bezirksobfrau Verena Hillebrand bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen und freut sich auf die neue Herausforderung. „Ich bedanke mich bei lvh-Bezirksobmann Mathias Piazzi für die jahrelange gute Zusammenarbeit und die Wertschätzung unserer Frauengruppe“, sagte Waltraud Haller abschließend.