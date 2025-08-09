Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Bundesforste sorgen für mehr öffentliche Seezugänge
Am Wörthersee wurde auch ein Grundstück gekauft

Bundesforste sorgen für mehr öffentliche Seezugänge

Samstag, 09. August 2025 | 15:37 Uhr
Am Wörthersee wurde auch ein Grundstück gekauft
APA/APA/Fohringer/HELMUT FOHRINGER
Schriftgröße

Von: apa

Das Landwirtschaftsministerium hat 2024/25 am Wörthersee und am Weißensee neue Seezugänge geschaffen, nächstes Jahr soll ein neuer Seezugang am Attersee hinzukommen, teilte das Landwirtschaftsministerium am Samstag mit. Die Österreichischen Bundesforste erwarben bereits im Vorjahr die zwei Grundstücke am Wörthersee und am Weißensee, heuer kam das Grundstück am Attersee hinzu. Insgesamt handelt es sich dabei um 24.000 Quadratmeter Uferfläche.

Durch den Eigentümerwechsel am Mondsee wurde zuletzt die Frage der Seezugänge thematisiert. Die Bundesforste betreuen laut dem Landwirtschaftsministerium 74 heimische Seen. Etwa 350.000 Quadratmeter Seeuferflächen stehen der Allgemeinheit zur Verfügung. Hinzu kommen rund 70 freizugängliche Naturbadeplätze sowie Promenaden, Parks oder Strandbäder. Weiters kommen rund 200 Kilometer Naturufer hinzu.

Weitere Seezugänge geplant

“Mir ist wichtig, dass es für alle Menschen, die Erholung am See suchen, einen freien Zugang gibt.”, sagte Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig laut Aussendung. “Wir haben im Regierungsprogramm vereinbart, die Zahl der freien Seezugänge in den kommenden Jahren zu erhöhen und ich freue mich, dass die Österreichischen Bundesforste hier auf einem guten Weg sind.”

“Wo immer es möglich und wirtschaftlich vertretbar ist, kaufen wir daher Seeufergrundstücke an, mit dem Ziel, entweder den öffentlichen Seezugang zu ermöglichen oder Naturufer zu schützen”, ergänzt Georg Schöppl, Vorstandssprecher der Bundesforste.

Bei den jüngsten Zukäufen handelte es sich um ein 500 Quadratmeter großes Grundstück in der Gemeinde Techelsberg am Wörthersee. Am Weißensee erwarben die Bundesforste im Vorjahr 15.000 Quadratmeter, am Attersee heuer 8.000 Quadratmeter.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
„Die unvermeidbaren Ausgaben fressen den Urlaub auf“
Kommentare
71
„Die unvermeidbaren Ausgaben fressen den Urlaub auf“
Lidl übernimmt Ex-MPreis-Markt in Bozen – für über 18 Mio. Euro
Kommentare
57
Lidl übernimmt Ex-MPreis-Markt in Bozen – für über 18 Mio. Euro
Seceda am Limit: Wie das Dolomitental den Ansturm bändigen will
Kommentare
52
Seceda am Limit: Wie das Dolomitental den Ansturm bändigen will
Wolfsrisse: Bauern in Mühlwald schlagen Alarm
Kommentare
49
Wolfsrisse: Bauern in Mühlwald schlagen Alarm
Bruneck: Schranke gegen Camper
Kommentare
48
Bruneck: Schranke gegen Camper
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 