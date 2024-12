Bus und Bahn: Neue Fahrpläne ab 15. Dezember

Von: luk

Bozen – Der zweite Sonntag im Dezember ist der Stichtag für die Aktualisierung der Bus- und Zugfahrpläne in Südtirol. Mit dem 15. Dezember gibt es somit in Südtirol wieder Neuerungen und Anpassungen bei den Fahrplänen für die Züge und Busse im ganzen Land. “Mit dem neuen Fahrplan haben wir das öffentliche Nahverkehrsangebot vielerorts weiter ausgebaut und das Netz an Verbindungen weiter verbessert und verdichtet. Unser Ziel ist es, die Erreichbarkeit im ländlichen Raum zu verbessern und Bus sowie Bahn als attraktive Alternativen zum Auto zu etablieren”, sagt Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider. Wie auch in den Vorjahren wurden die Fahrpläne unter direkter Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger entwickelt. “Viele Vorschläge der Fahrgäste und Gemeinden sind eingeflossen, ebenso wie die Vorgaben des SüdtirolPlans für die Mobilität von Morgen, der der Wegweiser in puncto Öffis ist”, erklärt Alfreider.

Pustertal:

Eine besondere Situation ergibt sich ab dem 15. Dezember für das Pustertal. Auf der Strecke Franzensfeste-Bruneck verkehren für circa ein Jahr keine Züge wegen Arbeiten für den Bau der Bahnschleife im Riggertal. Über das Mobilitätsressort wurde ein Ersatzdienst mit Bussen zwischen Brixen und Bruneck im Halbstundentakt mit einer Fahrzeit von 52 Minuten und den Haltestellen Brixen Bahnhof, Brixen Busbahnhof, Mühlbach Zentrum, Vintl Bahnhof, Kiens Zentrum, Abzweigung Ehrenburg, Bahnhof St. Lorenzen und Bruneck Bahnhof eingerichtet. Der Umstieg zwischen der Brennerbahn und dem Ersatzverkehr B400 ist nur am Bahnhof Brixen möglich und nicht in Franzensfeste. (Details dazu auf der südtirolmobil-Webseite).

Ab 13. Dezember 2024 wird die Straßenbrücke übers Riggertal (Staatsstraße SS 49bis) wegen Stabilisierungsarbeiten für den Schwerverkehr gesperrt. Die Linienbusse 310 und 411 sowie der Ersatzbusdienst B400 werden über die Ortschaften Vahrn und Neustift umgeleitet. (Details: Aktuelle Meldungen)

Auf der Strecke Bruneck–Innichen–Sillian wurden die Abfahrtszeiten angepasst, und zwar wurden sie um 15 Minuten nach vorne verschoben im Vergleich zum Fahrplan 2024.

Auf der Strecke Bruneck–Innichen gibt es eine Verstärkung mit einem 30-Minuten-Takt.

Vinschgau:

Ab Februar wird es auch eine Bahnsperre im Vinschgau geben, die für die Elektrifizierung notwendig ist (Details dazu auf der südtirolmobil-Webseite).

Eisacktal – Wipptal:

Auf der Strecke Bozen–Brenner gibt es zwei zusätzliche Verbindungen von Bozen kommend (06.32 Uhr und 11.32 Uhr) und zwei Verbindungen vom Brenner kommend (08.08 und 09.08 Uhr) an Wochenenden und Feiertagen.

Stadt- und Regionalbuslinien im Überblick:

Meran und Umgebung, Vinschgau

Schnalstal-Naturns-Meran (261): Verlängerung der Linie bis Meran;

Naturns: Einführung des neuen Citybus-Dienstes;

Ulten-Lana-Meran (245): Verstärkung mit einem 30-Minuten-Takt an Werktagen (Montag–Freitag)

Eisacktal und Wipptal (Pustertal)

Mühlbach-Franzensfeste–Sterzing (411): direkte Verbindung;

Brixen-Sterzing (310): zusätzliche Fahrten am Nachmittag und Abend;

St. Leonhard-Jaufenpass-Sterzing (317): Direktbus während der Sommersaison (14.06.2025 bis 12.10.2025);

Antholz-Olang-Bruneck (431): Verstärkung auf der gesamten Linie mit einem 30-Minuten-Takt;

Pfitsch-Sterzing: Rückkehr zum Fahrplan 2023;

Brixen-Hochplateau Natz-Schabs: Ausweitung nach Spinges;

Buslinien Hochpustertal und Ahrntal: Drehung Busfahrpläne um 15 Minuten

Bozen und Unterland

Neumarkt-Fennberg: Ausweitung Saison-Potenzierung

Citybus Salurn: Streckenausweitung Garba

Altrei-Truden-Neumarkt: Abendverbindungen

Gröden-Bozen: Potenzierungsfahrten vormittags und nachmittags von St. Ulrich nach Bozen