Café Med erstmals in Südtirol

Bozen – Begonnen hat die Initiative in der Schweiz 2017: Dort gibt es ein amm Café Med in nunmehr acht Städten. Nach diesem Schweizer Modell möchten Gesundheitsfachleute aus verschiedenen Sparten auch in Südtirol ihre langjährigen Kompetenzen nach ihrer beruflichen Laufbahn einbringen. Derweil hat sich eine Gruppe von vorerst 16 Südtiroler Fachärzten zusammengetan, um ein neues Angebot zu schaffen und auf diese Art weiterhin nützlich zu sein. Beim Café Med handelt es sich um Aufklärungsgespräche und keine klassischen Konsultationen: ein Gesprächsangebot als Entscheidungshilfe für Patient:innen und Angehörige und zwar im informellen Rahmen einer Kaffeehaus-Atmosphäre.

Das erste Treffen findet am 5. Oktober statt, im Bozner Café Figl am Kornplatz 9, von 14.00 bis 17.00 Uhr.

Was kann-soll-darf Café Med?

Es geht darum, VOR einer Entscheidung, z.B. einer OP oder einer Behandlung, die Situation in Ruhe gemeinsam anzuschauen, Fragen zu beantworten, Zweifel zu beseitigen, die verschiedenen Optionen abzuwägen. Die Entscheidung bleibt bei den Patienten, die aber nach dem Besuch eines Café Med ein klareres Bild ihrer persönlichen Lage haben sollen. Wichtig: Es werden keine Therapien verordnet, keine Rezepte oder Überweisungsschreiben verfasst und auf keinen Fall Untersuchungen vorgenommen.

Wie funktioniert das Café Med?

Keine Anmeldung ist erforderlich. Wer Interesse hat, begibt sich zum Café Med Termin und wird einem der anwesenden Fachärzten zugewiesen, mit dem sie oder er bei einem Kaffee und ohne Zeitdruck die Situation bespricht und möglichst viele der vorliegenden Unsicherheiten beseitigt. Das Gespräch ist kostenlos, die Unterstützung wird nur vor Ort und pro Fall einmal angeboten.

Die Südtiroler Ärzte von Café Med arbeiten nach dem Modell, das von der Akademie Menschenmedizin amm in der Schweiz entwickelt wurde: menschenmedizin.ch/aktivitäten/

Alle Café Med Fachleute sind unabhängige Ärzte und Gesundheitsexperten – ausschließlich in Rente -, die diese Leistung unentgeltlich zur Verfügung stellen, als persönlichen Beitrag für die Gesellschaft.

Einmal im Monat, jeden ersten Donnerstag jeweils von 14.00 bis 17.00 Uhr im Café Figl, Kornplatz 9, in Bozen

Die Termine

Oktober: am 5.10.

November: am 2.11.

Dezember: am 7.12.

Jänner: am 4.1.

Februar: am 1.2.

Je nach Interesse werden mit der Zeit auch an anderen Südtiroler Standorten Café Med Treffen angeboten.