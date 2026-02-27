Carezza Dolomites investiert in die Zukunft des Skigebietes

Von: luk

Welschnofen – Das Skigebiet Carezza Dolomites stellt die Weichen für eine langfristig nachhaltige Entwicklung. Mit der geplanten Vergrößerung des bestehenden Speicherteichs Frin reagieren die Aufstiegsanlagen auf die Herausforderungen des Klimawandels und schaffen die Voraussetzungen für eine energieeffiziente und flexible Beschneiung.

Durch die größere Speicherkapazität können Kältefenster künftig optimal genutzt werden. Für Skifahrerinnen und Skifahrer bedeutet das weiterhin qualitativ hochwertige Pisten von Anfang Dezember bis Ende März. Gleichzeitig bleibt der Wasserbedarf über den Winter unverändert. Die Befüllung des Speicherteichs erfolgt über das Jahr hinweg schrittweise und ressourcenschonend aus bereits konzessioniertem Überwasser von Fließgewässern. Gemeinsam mit den zuständigen Dienststellen des Landes wird daran gearbeitet, das Projekt bestmöglich auszuarbeiten und im Einklang mit allen fachlichen Anforderungen weiterzuentwickeln.

Die Zukunftssicherung des Skigebiets ist ein gemeinsames Projekt der sechs Liftgesellschaften im Konsortium Aufstiegsanlagen Carezza Dolomites. Ziel ist es, den Skisport für Einheimische und Gäste langfristig zu sichern und die regionale Wertschöpfung zu stärken. Als größter Arbeitgeber in der Region unterm Rosengarten sorgen die Gesellschaften des Konsortiums direkt und indirekt für eine jährliche Wertschöpfung von rund 100 Millionen Euro und sichern etwa 800 Ganzjahresarbeitsplätze.

Das Vorhaben wurde bereits im Gemeinderat vorgestellt. Am 13. März wird das Projekt auch der Bevölkerung von Welschnofen im Rahmen einer Informationsveranstaltung präsentiert.