Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Carezza Dolomites zählt erneut zu den beliebtesten Skigebieten
„Schneehöhen“

Carezza Dolomites zählt erneut zu den beliebtesten Skigebieten

Dienstag, 14. April 2026 | 12:58 Uhr
Lahm-Wolter_Christopher-Gufler_Maria_Preis_premio
hkmedia
Schriftgröße

Von: luk

Carezza – Das Portal „Schneehöhen“ hat in den vergangenen Monaten eine Online-Umfrage durchgeführt und unter 850 Skigebieten die beliebtesten Resorts wählen lassen. Carezza Dolomites liegt in der Kategorie „Umweltschonendstes Skigebiet“ einmal mehr sehr weit vorne.

Rund 40.000 User haben sich in den vergangenen Monaten auf schneehoehen.de/.at/.ch an der bewährten Umfrage beteiligt, in deren Rahmen in verschiedenen Kategorien die Sieger gewählt werden konnten. In der Kategorie „Umweltschonendstes Skigebiet“ hat Carezza Dolomites hinter Zell am See-Kaprun (Österreich) und vor Arosa Lenzerheide (Schweiz) den zweiten Rang belegt.

„Es freut uns natürlich sehr, wenn unsere Bemühungen im Bereich Nachhaltigkeit und die gesetzten Initiativen von unseren Kundinnen und Kunden honoriert werden. Diese Auszeichnung ist für uns ein weiterer Beweis, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben. Gleichzeitig ist der Preis auch Motivation, weiter in nachhaltige Initiativen und Verbesserungen zu investieren“, sagt Maria Gufler, bei Carezza Dolomites für Kommunikation und Nachhaltig zuständig ist und im Rahmen des Tourismusforums Alpenregionen in Lech/Zürs den Preis entgegennahm.

Über Carezza Dolomites

Das Skigebiet am Fuße des Rosengartens und Latemars gehört zum Verbund Dolomiti Superski und bietet mit über 40 Pistenkilometern sowie modernsten Aufstiegsanlagen ein familienfreundliches und zugleich sportlich anspruchsvolles Skierlebnis in einer der spektakulärsten Landschaften des UNESCO-Welterbes. Die Sommersaison in Carezza Dolomites beginnt am 23. Mai 2026.

Bezirk: Salten/Schlern

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Salten/Schlern

Meistkommentiert
Trump attackiert Papst Leo
Kommentare
49
Trump attackiert Papst Leo
Sinner besiegt Alcaraz in Monte Carlo
Kommentare
42
Sinner besiegt Alcaraz in Monte Carlo
„Sie haben ihn zu Tode geprügelt“
Kommentare
38
„Sie haben ihn zu Tode geprügelt“
Ungarn: Erdrutschsieg für Oppositionspartei TISZA
Kommentare
36
Ungarn: Erdrutschsieg für Oppositionspartei TISZA
Ungarns Oppositionsführer Magyar schaffte das Undenkbare
Kommentare
25
Ungarns Oppositionsführer Magyar schaffte das Undenkbare
Anzeigen
Kroatien neu entdecken
Kroatien neu entdecken
20% Südtiroler Vorteilsangebot im Falkensteiner Family Hotel Diadora
Lana blüht
Lana blüht
Frühling und Gefühle vereint
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 