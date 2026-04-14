Carezza Dolomites zählt erneut zu den beliebtesten Skigebieten

Von: luk

Carezza – Das Portal „Schneehöhen“ hat in den vergangenen Monaten eine Online-Umfrage durchgeführt und unter 850 Skigebieten die beliebtesten Resorts wählen lassen. Carezza Dolomites liegt in der Kategorie „Umweltschonendstes Skigebiet“ einmal mehr sehr weit vorne.

Rund 40.000 User haben sich in den vergangenen Monaten auf schneehoehen.de/.at/.ch an der bewährten Umfrage beteiligt, in deren Rahmen in verschiedenen Kategorien die Sieger gewählt werden konnten. In der Kategorie „Umweltschonendstes Skigebiet“ hat Carezza Dolomites hinter Zell am See-Kaprun (Österreich) und vor Arosa Lenzerheide (Schweiz) den zweiten Rang belegt.

„Es freut uns natürlich sehr, wenn unsere Bemühungen im Bereich Nachhaltigkeit und die gesetzten Initiativen von unseren Kundinnen und Kunden honoriert werden. Diese Auszeichnung ist für uns ein weiterer Beweis, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben. Gleichzeitig ist der Preis auch Motivation, weiter in nachhaltige Initiativen und Verbesserungen zu investieren“, sagt Maria Gufler, bei Carezza Dolomites für Kommunikation und Nachhaltig zuständig ist und im Rahmen des Tourismusforums Alpenregionen in Lech/Zürs den Preis entgegennahm.

Über Carezza Dolomites

Das Skigebiet am Fuße des Rosengartens und Latemars gehört zum Verbund Dolomiti Superski und bietet mit über 40 Pistenkilometern sowie modernsten Aufstiegsanlagen ein familienfreundliches und zugleich sportlich anspruchsvolles Skierlebnis in einer der spektakulärsten Landschaften des UNESCO-Welterbes. Die Sommersaison in Carezza Dolomites beginnt am 23. Mai 2026.