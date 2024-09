Cathay Pacific tauscht Triebwerksteile bei 15 A350-Maschinen

Von: APA/Reuters

Nachdem die Hongkonger Fluggesellschaft Cathay Pacific Airways ein fehlerhaftes Bauteil in einem Airbus-Triebwerk entdeckt hat, sind nun bei weiteren Flugzeugen Defekte festgestellt worden. Die Airline habe ihre gesamte Airbus-350-Flotte inspiziert und bei 15 weiteren Flugzeugen Komponenten gefunden, die ausgetauscht werden müssten, teilte Cathay am Dienstag mit. Drei der insgesamt 48 Rolls-Royce-Maschinen seien bereits repariert worden.

Alle Jets sollten bis Samstag wieder betriebsbereit sein. Das führe zunächst zur Absage von mindestens 34 Hin- und Rückflügen, hieß es. Am Montag, wenige Minuten nach dem Start in Hongkong, war bei einem der Großraumflugzeuge A350-1000 von Cathay Pacific ein Getriebeteil ausgefallen. Cathay beschrieb das Triebwerks-Bauteil nicht im Detail, erklärte jedoch, es sei “das erste Triebwerk seiner Art weltweit, bei dem ein derartiger Defekt bei einem A350-Flugzeug aufgetreten sei.” Eine mit der Angelegenheit vertraute Person erklärte gegenüber Reuters, das Problem bestehe an einer Treibstoffdüse im Inneren eines XWB-97-Triebwerks, dem Rolls-Royce-Modell, das im A350-1000 zum Einsatz kommt.

Andere Fluggesellschaften erklärten, sie hätten noch keine Anweisung erhalten, ihre Triebwerke zu untersuchen. Daten des Flugverfolgungsdienstes FlightRadar24 zeigten, dass andere große Betreiber des A350-1000 und des kleineren, beliebteren A350-900 ihre Flugzeuge am Dienstag offenbar normal fliegen ließen.

Japan Airlines (JAL) mit Sitz in Tokio verfügt über fünf A350-1000-Flugzeuge, die weniger als ein Jahr alt sind. Die Gesellschaft teilte mit, Rolls-Royce um weitere Informationen gebeten zu haben. “Wenn der Triebwerkshersteller weitere Maßnahmen ergreift, werden wir entsprechend reagieren”, sagte ein JAL-Sprecher.