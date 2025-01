Chalets, Jacht, Luxusboliden und Kunst

Von: apa

Ins Stiftungsreich des gefallenen Signa-Gründers Rene Benko – das an enge Verwandte überschrieben worden ist – würden viele Gläubiger und Ermittler gerne blicken. Es geht um mutmaßliche Verschiebungen, um Vermögenswerte im Zuge der Signa- und Benko-Insolvenzen dem Zugriff von Gläubigern und Behörden zu entziehen. Zentral ist etwa die Laura Privatstiftung, wo viel Luxus gebunkert und womöglich verschleiert worden ist. Benko ist in U-Haft, es gilt die Unschuldsvermutung.

Wie viel aktuell in dieser – und einer von mehreren – Benko-nahen Privatstiftungen liegt, ist unklar. Die “Tiroler Tageszeitung/TT” (Samstag) veröffentlichte aber eine Liste aus 2023, was in der 2006 in Innsbruck gegründeten Laura Privatstiftung alles geparkt ist bzw. war. Stifter sind damals wie heute Benko und dessen Mutter Ingeborg. Begünstigter ist Benko nicht mehr, lebte aber weiter laut Medien luxuriös – dank Zuwendungen seiner begünstigten Mutter.

Von Benko zur Mutter

Im Lauf der Zeit wurde die Stiftungsurkunde mehrfach geändert – insbesondere die Stifterrechte, die im Wesentlichen bestimmen, wer das Sagen in der Stiftung hat, was schon von mehreren Medien berichtet wurde. 2006 kamen die Stifterrechte noch René Benko alleine zu, 2010 dann zusätzlich auch seiner Mutter Ingeborg. 2013 (nach Benkos Prozess wegen Korruption) wurden die Stifterrechte alleine seiner Mutter übertragen, bis heute übt offiziell sie alleine die Stifterrechte aus. Im März 2024 schied René Benko auch aus dem Beirat der Laura Privatstiftung aus – drei Tage, bevor er Privatinsolvenz anmeldete.

Die “TT” zitiert nun aus der ihr vorliegenden Auflistung des Vermögens der Laura Privatstiftung kurz vor Kollaps der Gruppe im November 2023. Den Unterlagen zufolge setzte sich das Vermögen der “Laura Gruppe” zum damaligen Zeitpunkt aus Immobilien, Beteiligungen und Luxusgütern wie Jacht, Privatjet, Ferrari-Sammlung und Kunstsammlung zusammen.

Sommer 2023 Marktwert von etwa einer Milliarde

Penibel wurde für jedes Objekt der jeweilige Marktwert angeführt: Zählt man alles zusammen, ergibt sich – Stand Sommer 2023 – ein Marktwert von rund einer Milliarde Euro, wobei die Vermögenswerte in den Büchern mit 740 Mio. Euro angegeben wurden. Gleichzeitig gehen aus den Unterlagen ca. 370 Millionen Euro an Kreditverbindlichkeiten hervor.

Immobilien in Tirol

Im Immobilien-Portfolio der Laura Privatstiftung werden in dem Papier insgesamt 14 Objekte bzw. Objektgruppen angeführt. Darunter ein Innsbrucker Immobilien-Portfolio der RB-Immogruppe (RB steht für René Benko), bestehend aus fünf Wohnungen und elf Mietzinshäusern – etwa jenes in der Museumstraße, wo ursprünglich auch die Tiroler Landesholding hätte einziehen sollen – im Gesamtwert von 139 Mio. Euro. Auch Benkos Villa in Igls wird mit einem Wert von 63 Mio. Euro angeführt. Ein Grundstück nahe dem Golfplatz in Seefeld, auf dem ein Hotel entstehen sollte, ist für 8,7 Mio. Euro ebenso angegeben wie ein Teil des “Winklergartens” – eine Freilandfläche mitten in Hall in Tirol oder die Bar Centrale in Innsbruck.

Zinshäuser in Deutschland

Der größte Teil der Immobilien der “Laura Gruppe” steht aber in Deutschland: Leipzig, Halle, Dresden, Chemnitz, Erfurt, Magdeburg, aber auch etwa das “Charlotte” genannte Gebäude am Gendarmenmarkt in Berlin-Mitte, wo das größte Schokoladenhaus der Welt untergebracht ist.

Chalets, Wohnungen

Das “Chalet N” in Lech am Arlberg, eine 600-Quadratmeter-Dachgeschoßwohnung samt 400-Quadratmeter-Terrasse am Wiener Fleischmarkt, ein Forstgut in der Steiermark und eines in Tarrenz gehörten auch zum Liegenschaftsvermögen der Stiftung. Eine 50-Prozent-Beteiligung am Palais Menz in Bozen sowie Villen am Gardasee rundeten das Immobilien-Portfolio der “Laura Gruppe” ab.

Beteiligungen

Hinzu kam die damals noch werthaltige 42-Prozent-Beteiligung an der Laura Holding (212,8 Mio. Euro), die ihrerseits Beteiligungen an Premium-Immobilien hielt.

Jacht, Luxusvehikel, Jet, Kunst

Mit der Jacht “Roma” (27,5 Millionen Euro), einem Privatjet (17,6 Millionen Euro) und zwei Ferraris (F40, La-Ferrari Hybrid mit 963 PS, Gesamtwert 5,3 Millionen Euro) finden sich auch diverse Luxusvehikel in der Vermögensaufstellung der Laura Privatstiftung. Eine Kunstsammlung (33,7 Millionen Euro) durfte letztlich auch nicht fehlen.

Klage um Laura Stiftung

Inzwischen wurden einige Vermögenswerte verkauft, die Signa-Beteiligung platzte im Zuge der Milliardeninsolvenz wie eine Seifenblase. Mit einer Klage versucht Benkos Masseverwalter Andreas Grabenweger zu erreichen, dass die Stifterrechte von Benkos Mutter dem Insolvenz- bzw. Masseverwalter zukommen. Erster offizieller Verhandlungstermin ist kommenden Donnerstag am Innsbrucker Landesgericht.