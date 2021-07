Confidi genehmigt Bilanz 2020

Bozen – Die Vollversammlung von Confidi fand auf Schloss Maretsch – Bozen statt, dabei wurde die Bilanz 2020 genehmigt und die Gremien für die nächsten drei Jahre bestimmt.

Das Volumen der garantierten Finanzierungen kletterte über die Marke von 300 Millionen Euro (+25 Prozent) und die geleisteten Garantien auf 115 Millionen Euro (+61 Prozent). Auch die Zahl der garantierten Unternehmen stieg um 63 Prozent.

Präsident Repetto zeigte sich zufrieden: “Es war kein einfaches Jahr für Südtirols Unternehmen. Aber gerade in schwierigen Zeiten machen wahre Partner keinen Rückzieher, sondern treten vor. Das ist es, was Confidi zusammen mit den lokalen Banken und der Südtiroler Landesverwaltung getan hat, indem es konkrete Unterstützung für das Wirtschaftssystem leistete und half, Liquidität in die Kassen der lokalen Unternehmen zu pumpen. Wir haben uns strukturiert, wir haben versucht, sei es quantitativ als auch qualitativ unser Bestes zu geben und wir sind stolz auf unseren Beitrag zur Vereinbarung #Neustart Südtirol“.

Das Wachstum des Jahres 2020 begann im zweiten Quartal. Nach einem ersten Quartal, das fast dem des Vorjahres ähnelte, entsprachen die neu ausgestellten Garantien im Juni 2020 denen des Jahres 2019; daher leistete Confidi in der zweiten Jahreshälfte 2020 genauso viel wie in den drei Quartalen des Jahres 2019. Der Trend setzte sich in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 fort und führte zu einem weiteren Wachstum von 215 Prozent.

Aus wirtschaftlicher Sicht verbesserten sich die Vermittlungsmarge, das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit und der Betriebsüberschuss.

Auf der Kapitalseite stiegen Eigenkapital und Risikofonds, wodurch die Bonität der Struktur erhöht wird. Der Vizepräsident Gartner kommentiert die Ergebnisse: “Die Leistung von Confidi war auch dank des staatlichen Garantiefonds möglich, ein grundlegender Hebel, der es ermöglicht hat, mehr und besser für die KMU-Mitglieder zu bürgen und sie beim Zugang zu Krediten zu unterstützen, um diese außergewöhnliche Pandemiephase zu bewältigen und die Belastung der Mittel und des Eigenkapitals der Genossenschaft zu begrenzen.”

“Confidi bestätigt auch seine multisektorale und antizyklische Berufung”, fügt Direktor Christanell hinzu, “da es den verschiedenen Wirtschaftssektoren zugute kam: sowohl denjenigen, die am direktesten vom Lockdown betroffen waren, als auch denjenigen, die weniger betroffen waren und ihre Aktivitäten und Investitionen fortsetzen konnten. Ein Beweis dafür ist der Anstieg der in Bonis klassifizierten Finanzierungen, im Gegensatz zur progressiven Eindämmung der notleidenden Kredite, die auf 1,5 Prozent gesunken sind, und ein Insolvenzindex, der weiter auf unter einen Prozent gesunken ist”.

Auf der Vollversammlung wurden alle Gremien bestätigt, mit Ausnahme von Albrecht Marx, der als ehemaliger Präsident des Kreditausschusses und über 20-jähriges Verwaltungsratsmitglied ausschied und von der Hauptversammlung und dem neuen Verwaltungsrat herzlich verabschiedet wurde.