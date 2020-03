Coronavirus: GKN spendet Schutzausrüstung

Bruneck – Um die weitere Verbreitung des Coronavirus zu verhindern, wird die Wirtschaft in Südtirol heruntergefahren. Trotzdem genügt es vielen Firmen und Unternehmer nicht, einfach nur stillzusitzen und zuzusehen, sondern sie möchten in dieser schwierigen Zeit ihren Beitrag leisten. Ein Beispiel dafür ist die GKN Driveline in Bruneck.

Das Technologieunternehmen mit 620 Mitarbeitern in Bruneck hat Schutzanzüge und -brillen für die Mitarbeiter des Gesundheitsdienstes gespendet.

Der Betrieb, der in der Entwicklung und Produktion von elektrifizierten Antrieben und Allradsystemen für die Automobilbranche tätig ist, verfügt über passende Schutzausrüstung.

„Schön, das wir helfen konnten!“, heißt es auf Facebook. Dem ist wohl nichts hinzuzufügen.

