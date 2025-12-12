CT, MRT und Positronen-Emissions-Tomograph/CT

Zwei Computertomographen, ein Magnetresonanztomograph , neun fest installierte Radiologiesysteme, neun Mammographiegeräte, ein Positronen-Emissions-Tomograph/CT und ein ein Ultraschallgerät wurden mit Geldern aus dem Aufbaufods PNRR für die Südtiroler Krankenhäuser angekauft. (Foto: LPA/Claudia Corrent)

Von: luk

Bozen – Über den staatlichen Wiederaufbauplan PNRR hat Südtirol einen weiteren wichtigen Schritt zur Modernisierung seiner Krankenhausinfrastruktur gemacht, der nun abgeschlossen wird. Insgesamt 23 elektromedizinische Großgeräte wurden für die Krankenhäuser in Südtirol angekauft, installiert und in Betrieb genommen.

Die Investition von 9,3 Millionen Euro wird laut Beschluss der Landesregierung vom 12. Dezember vollständig mit Mitteln aus dem Aufbaufonds PNRR finanziert. “Die neuen Geräte sind auf alle Gesundheitsbezirke verteilt und decken zentrale diagnostische Bereiche ab”, sagt Gesundheitslandesrat Hubert Messner. Damit werde in sämtlichen Landesteilen der Zugang zu moderner Diagnostik gewährleistet. Die Geräte seien ein wesentlicher Beitrag zur Qualitäts- und Patientensicherheit, betont Messner.

Das umfassende Ankaufsprogramm beinhaltet: zwei Computertomographen mit 128 Schichten (CT) für die Radiologie der Krankenhäuser Sterzing und Innichen, ein Magnetresonanztomograph mit 1,5 Tesla (MRT) für das Krankenhaus Meran, neun fest installierte Radiologiesysteme für die Krankenhäuser Bruneck, Innichen, Brixen (2), Bozen (3) sowie den Gesundheitssprengel Gries-Quirein (2), neun Mammographiegeräte für die Krankenhäuser Brixen, Meran (2), Bruneck, Bozen (2), Schlanders, Sterzing sowie den Gesundheitssprengel Gries-Quirein, ein Positronen-Emissions-Tomograph/CT (PET/CT) für die Abteilung Innere Medizin am Krankenhaus Bozen, ein Ultraschallgerät (Sonograph) für die Nuklearmedizin des Krankenhauses Bozen.

Die neue Ausstattung erweitert die diagnostischen Möglichkeiten im gesamten Landesgebiet deutlich, heißt es vom Gesundheitsressort. Die Inbetriebnahme und Abnahme aller Geräte muss laut Vorgaben des PNRR bis 31. Dezember 2025 erfolgen. Mit dem heutigen Beschluss bestätigt die Landesregierung die fristgerechte und vollständige Umsetzung des Projekts.