Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > CT, MRT und Positronen-Emissions-Tomograph/CT
Neue Großgeräte für Südtirols Krankenhäuser

CT, MRT und Positronen-Emissions-Tomograph/CT

Freitag, 12. Dezember 2025 | 11:58 Uhr
Großgerät_Gesundheit_Krankenhaus_Sanitaet_Claudia Corrent
Zwei Computertomographen, ein Magnetresonanztomograph , neun fest installierte Radiologiesysteme, neun Mammographiegeräte, ein Positronen-Emissions-Tomograph/CT und ein ein Ultraschallgerät wurden mit Geldern aus dem Aufbaufods PNRR für die Südtiroler Krankenhäuser angekauft. (Foto: LPA/Claudia Corrent)
Schriftgröße

Von: luk

Bozen  – Über den staatlichen Wiederaufbauplan PNRR hat Südtirol einen weiteren wichtigen Schritt zur Modernisierung seiner Krankenhausinfrastruktur gemacht, der nun abgeschlossen wird. Insgesamt 23 elektromedizinische Großgeräte wurden für die Krankenhäuser in Südtirol angekauft, installiert und in Betrieb genommen.

Die Investition von 9,3 Millionen Euro wird laut Beschluss der Landesregierung vom 12. Dezember vollständig mit Mitteln aus dem Aufbaufonds PNRR finanziert. “Die neuen Geräte sind auf alle Gesundheitsbezirke verteilt und decken zentrale diagnostische Bereiche ab”, sagt Gesundheitslandesrat Hubert Messner. Damit werde in sämtlichen Landesteilen der Zugang zu moderner Diagnostik gewährleistet. Die Geräte seien ein wesentlicher Beitrag zur Qualitäts- und Patientensicherheit, betont Messner.

Das umfassende Ankaufsprogramm beinhaltet: zwei Computertomographen mit 128 Schichten (CT) für die Radiologie der Krankenhäuser Sterzing und Innichen, ein Magnetresonanztomograph mit 1,5 Tesla (MRT) für das Krankenhaus Meran, neun fest installierte Radiologiesysteme für die Krankenhäuser Bruneck, Innichen, Brixen (2), Bozen (3) sowie den Gesundheitssprengel Gries-Quirein (2), neun Mammographiegeräte für die Krankenhäuser Brixen, Meran (2), Bruneck, Bozen (2), Schlanders, Sterzing sowie den Gesundheitssprengel Gries-Quirein, ein Positronen-Emissions-Tomograph/CT (PET/CT) für die Abteilung Innere Medizin am Krankenhaus Bozen, ein Ultraschallgerät (Sonograph) für die Nuklearmedizin des Krankenhauses Bozen.

Die neue Ausstattung erweitert die diagnostischen Möglichkeiten im gesamten Landesgebiet deutlich, heißt es vom Gesundheitsressort. Die Inbetriebnahme und Abnahme aller Geräte muss laut Vorgaben des PNRR bis 31. Dezember 2025 erfolgen. Mit dem heutigen Beschluss bestätigt die Landesregierung die fristgerechte und vollständige Umsetzung des Projekts.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Studie zeigt: Südtirol blutet aus
Kommentare
219
Studie zeigt: Südtirol blutet aus
Südtirol: Hohe Abwanderung unter Jugendlichen sorgt für politische Debatte
Kommentare
74
Südtirol: Hohe Abwanderung unter Jugendlichen sorgt für politische Debatte
NATO-Generalsekretär: “Wir sind Russlands nächstes Ziel”
Kommentare
46
NATO-Generalsekretär: “Wir sind Russlands nächstes Ziel”
Meran: Sanitätsbetrieb verteidigt höhere Parktarife beim Krankenhaus
Kommentare
32
Meran: Sanitätsbetrieb verteidigt höhere Parktarife beim Krankenhaus
Apfelproduktion 2025: Trentino und Südtirol verzeichnen Zuwächse
Kommentare
25
Apfelproduktion 2025: Trentino und Südtirol verzeichnen Zuwächse
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Ab 11. Dezember im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 