Sexten – Im vergangenen Jahr feierte Sexten das 150. Jubiläum der Erstbesteigung der Dreischusterspitze und der Großen Zinne im Sommer 1869 durch Paul Grohmann, Franz Innerkofler und Peter Salcher. Eine der vielen Initiativen, die zu diesem feierlichen Anlass umgesetzt wurden, war die Kunstinstallation „das begehbare Gipfelbuch“.

Nun wurde das nachhaltige Werk von Ulla Hell (Plasma Studio) in seine Einzelteile – 77 Bänke, beziehungsweise Bank-Tischkombinationen – zerlegt und bereichert das gesamte Gemeindegebiet dauerhaft.

Das begehbare Gipfelbuch wurde Ende Juni 2019 am Haus Sexten feierlich eröffnet. In den folgenden Monaten konnten Besucher die temporäre Kunstinstallation aus heimischen Zirbenholzbohlen durchschreiten und ausgewählte Einträge aus den Gipfelbüchern der Großen Zinne, der Kleinen Zinne und des Zwölferkofels bestaunen, die vom Dorfarchivar Rudolf Holzer ausgewählt und auf Metallkuben eingraviert worden waren.

Nun wurde das stimmige Projekt in seine vielen Einzelteile zerlegt und seiner endgültigen Bestimmung übergeben. Aus dem Rohmaterial sind nämlich 77 Gipfelbuch-Sitzbänke, beziehungsweise Bank-Tisch-Kombinationen entstanden, die auf dem gesamten Sextner Gemeindegebiet – sei es auf Wanderwegen, sei es im Ortszentrum –

aufgestellt wurden und Gäste wie Einheimische zum Verweilen einladen.

Nachhaltigkeit ist für Sexten ein sehr wichtiges Thema

„Die besonderen Gipfelbucheinträge aus längst vergangenen Tagen können somit weiterhin bestaunt werden. Ich möchte der für das äußerst nachhaltige Projekt verantwortlichen Architektin Ulla Hell noch einmal unsere größte Wertschätzung und Anerkennung aussprechen. Schließlich ist es ihr gelungen, dass das begehbare Gipfelbuch Sexten noch viele Jahre prägen wird“, erklärt Waltraud Watschinger, Präsidentin des Tourismusvereins Sexten.

Dass das Thema Nachhaltigkeit für Sexten eine wesentliche Rolle spielt, unterstreicht die Tatsache, dass der Tourismusverein in Zusammenarbeit mit Eurac Research und Glomos am 5. und 6. Oktober 2020 erstmals das Global Mountain Sustainability Forum mit zahlreichen Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachbereichen ausrichten wird. Die Wissenschaftler werden dabei ihre Forschungsergebnisse im Bereich der nachhaltigen und verantwortungsbewussten Verwaltung in Bergregionen präsentieren. Des Weiteren werden Themen wie Tourismus in Bergregionen, natürliche Ressourcen in Berggebieten und globale Entwicklungen immer in Bezug zur Nachhaltigkeit gesetzt. Passend dazu hat das Global Mountain Sustainability Forum die Zertifizierung als going Green Event beantragt.