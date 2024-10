Von: luk

Bozen – „Das Ehrenamt schließt viele Lücken in unserer Gesellschaft. Ohne dieses Engagement würde Vieles in unseren Gemeinden für Familien fehlen, was wir oft als selbstverständlich ansehen.“ Mit diesen Worten eröffnete die Präsidentin des Katholischen Familienverbandes Südtirol (KFS), Angelika Weichsel Mitterrutzner, das Zweigstellentreffen 2024, das am vergangenen Wochenende im Haus der Familie am Ritten stattfand. Über 130 engagierte Ehrenamtliche aus 118 Zweigstellen Südtirols kamen zusammen, um die Zukunft der ehrenamtlichen Arbeit im Verband zu besprechen und weiterzubringen.

Ein besonderer Fokus des Treffens lag auf der Wertschätzung sowohl gegenüber den Ehrenamtlichen als auch den Hauptamtlichen, die gemeinsam die Arbeit des Verbandes tragen. „Die vielen Verbindungen und Freundschaften, die durch das Engagement im KFS entstehen, sind nicht nur ein Gewinn für die Familien, sondern auch für uns als Gemeinschaft“, betonte die Präsidentin. „Ohne die unermüdliche Unterstützung der Ehrenamtlichen wäre Vieles in unseren Gemeinden nicht möglich.“

Die Neuwahlen, die 2025 im Verband anstehen, bildeten einen zentralen Diskussionspunkt des Treffens. Es wurde betont, wie wichtig es sei, neue engagierte Kräfte zu gewinnen. Die Ausschussmitglieder, die sich nicht mehr zur Wahl stellen, sollen für ihre Arbeit gewürdigt werden, und es wurde ermutigt, das Ehrenamt auch weiterhin aktiv zu fördern: „Die Motivation, sich einzubringen, beginnt oft mit kleinen Schritten, und wir hoffen, dass viele neue Gesichter den Weg zu uns finden.“

Ein Höhepunkt des Treffens war die offizielle Begrüßung des neuen Direktors des Hauses der Familie, Gernot Psenner. Ihm wurde viel Erfolg in seiner neuen Aufgabe gewünscht, und die enge Zusammenarbeit zwischen dem Haus der Familie und dem KFS wurde besonders hervorgehoben.

Neben den Thementischen und Diskussionsrunden fand auch ein Impulsreferat zur straf- und zivilrechtlichen Haftung im Ehrenamt mit Rechtsanwalt Stephan Vale über die zukünftige Arbeit im Verband statt. Alles drehte sich um das kommende Motto für das Jahr 2025 im Mittelpunkt: „Werte bewegen“. „Werte sind das Herzstück unserer Arbeit. Sie prägen unser Handeln und geben uns Orientierung“, erklärte Geschäftsleiterin Samantha Endrizzi. „Mit dem neuen Jahresmotto möchten wir unsere Gemeinschaft noch stärker fördern und die Bedeutung von Werten für den Zusammenhalt in den Mittelpunkt stellen.“

Das Zweigstellentreffen 2024 bot den Teilnehmenden wertvolle Impulse und Inspiration für die zukünftige Arbeit. Mit neuen Ideen und einem klaren Fokus auf die Stärkung von Ehrenamt und Hauptamt startet der KFS motiviert in das kommende Arbeitsjahr, das im Zeichen von Gemeinschaft, Familie und Werten steht.