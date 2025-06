Das Eisacktal als europäische Heimat für Pioniere

Von: Ivd

Brixen – Das Eisacktal hat sich in den letzten Jahren zu einem dynamischen Zentrum für Innovation entwickelt. Mit dem Projekt InnoValley verfolgt die Region das ambitionierte Ziel, Brixen und das Eisacktal als europäische Anlaufstelle für technologiebegeisterte Pioniere und innovative Unternehmen zu etablieren. Was einst als Reaktion auf den Fachkräftemangel begann, ist heute ein erfolgreiches Netzwerk, das über zwölf Unternehmen umfasst und eine klare Vision für die Zukunft verfolgt.

InnoValley sei laut Stefan Barbieri, Vize-Präsident des Netzwerks, der Ort, an dem der Pioniergeist lebendig ist. Hier lebten und wirkten Menschen, die mit ihren Ideen außergewöhnliche Unternehmen aufgebaut haben. Diese Haltung zieht immer mehr Unternehmer und Fachkräfte. Dabei versteht sich InnoValley nicht nur als Netzwerk, sondern als eine Regionenmarke, die für ganz Südtirol als Vorbild dienen soll.

Im März 2025 wurde laut der Initiatoren ein wichtiger Meilenstein gesetzt: Das „Welcome Brixen“-Service wurde in Zusammenarbeit mit Brixen Tourismus ausgerollt. Ziel ist es, Neuankömmlingen und Fachkräften den Einstieg ins Berufsleben in der Region zu erleichtern. Auch in der Bildung setzt InnoValley an: Im Februar 2025 fanden die Studierenden der InnoValley Challenge auf große Resonanz, als sie kreative Konzepte für die Berufsbilder der Zukunft entwickelten und präsentierten.

Neben solchen Initiativen arbeitet InnoValley an neuen Formaten wie dem Idea-Lab, das unter anderem im Rahmen des IN MOTION Tech Festivals in Bruneck stattfand. Auch ein Maker-Space ist in Planung, um jungen Menschen, Unternehmen und Start-ups Raum zur kreativen Entfaltung zu bieten.

Ein Beispiel für die Innovationskraft des Netzwerks ist das Covision Lab. Das Konsortium für digitale Bildverarbeitung ist ein Leuchtturmprojekt, das Unternehmen und Forschungseinrichtungen zusammenbringt, um an zukunftsweisenden Technologien wie Deep Learning und 3D-Sensing zu arbeiten. Seit Herbst 2024 ist das Covision Lab auch wieder aktives Mitglied von InnoValley und zeigt damit, wie die Region zur Heimat für innovative Start-ups wird.

„Das Eisacktal ist mehr als ein schöner Ort – es ist ein Zukunftsraum für kluge Köpfe. Wir bringen Menschen, Ideen und Technologien zusammen, um aus diesem Potenzial etwas Besonderes zu machen und den Pioniergeist unserer Väter in die Zukunft zu tragen“, sagt Michael Reifer, Geschäftsführer von InnoValley. Mit dieser Vision vor Augen, setzt das Eisacktal seinen Weg als europäisches Zentrum für Innovation und Technologie weiter fort.