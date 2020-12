Das Eislaufen kann losgehen

Meran – Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Therme Meran freuen sich heuer ganz besonders darüber, dass allen Familien der Eislaufplatz am Thermenplatz möglich gemacht werden konnte: So eröffnet am Samstag der bei Kindern so beliebte Eislaufplatz, im Bistro gibt es weihnachtliche Spezialitäten und der Platz erstrahlt in festlicher Dekoration.

„Wir wollen den Familien ein wenig Normalität gerade jetzt in der Weihnachtszeit bieten und laden alle ein, den Thermenplatz zu besuchen“, betonen Thermenpräsident Stefan Thurin und Direktorin Adelheid Stifter. So ist es unter großen Anstrengungen gelungen, lieb gewonnene Traditionen auch heuer trotz aller Schwierigkeiten zu verwirklichen: den festlich geschmückten Thermenplatz mit großem Weihnachtsbaum, die lebensgroße Krippe und vor allem den Eislaufplatz, der Kindern eine gesunde Aktivität an der frischen Luft ermöglicht.

Dieser ist Montag bis Freitag von 12.00 bis 18.00 Uhr und Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet (ab 21.12 täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr).

Das Lichtermeer wird Kinderaugen zum leuchten bringen und auch heuer wird es für die kleinen Gäste möglich sein, mit Schlittschuhen vergnüglich ihre Kreise auf der Eisfläche zu ziehen. Eltern können währenddessen einen Glühwein auf der Terrasse des Bistro genießen. Das weihnachtlich geschmückte Bistro ist täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr geöffnet und bietet in dieser besinnlichen Zeit klassische Weihnachtsgerichte und spezielle Getränke.

„Wir hoffen, damit ein wenig Weihnachtsstimmung zu zaubern und ich möchte mich persönlich bei allen bedanken, die dies möglich gemacht haben“, so Direktorin Adelheid Stifter.