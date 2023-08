Das Leben lieben und neue Wege gehen

Bozen – Die Katholische Frauenbewegung hält am Samstag, 2. September 2023 von 9.00 bis 17.00 Uhr im Kolpinghaus in Bozen ihre Vollversammlung zum Auftakt in das neue Arbeitsjahr ab.

„Wir gehen in das zweite Arbeitsjahr mit dem Jahresthema Das Leben lieben und …, das wir ergänzt haben mit …neue Wege gehen. Es braucht Mut! Mut zur Veränderung, neue Brücken zu bauen, alte Pfade zu verlassen und neue Wege zu gehen“, so Irene Vieider, Vorsitzende der kfb. Für Veränderung braucht es Begegnung, die Kraft des gemeinsamen Unterwegsseins und den Austausch untereinander.

“Ein wichtiges Zeichen für neue Wege in unserer Kirche ist der weltweite Synodale Prozess, zu dem Papst Franziskus aufgerufen hat, der bereits im Oktober 2021 weltweit auf diözesaner Ebene gestartet ist, gefolgt von Kontinentalsynoden ab dem Frühjahr 2023. Die Zahl der eingeladenen Nichtbischöfe bei der Synodenversammlung im Oktober in Rom beläuft sich insgesamt auf knapp 100; etwas mehr als die Hälfte von ihnen sind Frauen. Diese Tatsache und die Einladung, diesen Weg gemeinsam zu gehen, sind ein absolutes Novum. Die Weltbischofssynode zur Synodalität berät über ein neues Miteinander und notwendige Reformen in der Katholischen Kirche. Als Grundlage dient das „Instrumentum Laboris“, das aus den weltweiten Beratungen entstanden ist. In ihm fragt der Vatikan auf eine neue und glaubwürdige Weise, wie bestehende Probleme zu lösen seien”, heißt es weiter.

Barbara Velik-Frank, Geistliche Assistentin der kfbö-Kärnten, wird sich als Referentin mit den Mitarbeiterinnen aus den 22 Dekanaten auf diesen Weg einlassen, Impulse zum „Instrumentum Laboris“ geben und neue Wege konkretisieren.

Des Weiteren werden die Schwerpunkte und Angebote für das kommende Arbeitsjahr präsentiert und der neue Jahreskalender zum Thema TUN WIR’S einfach – JETZT vorgestellt.