Datenschutz im Unternehmen: Problem oder Chance

Informationsveranstaltung in der Handelskammer

Bozen – Kürzlich fand in der Handelskammer Bozen eine Informationsveranstaltung zum Thema Datenschutz im Unternehmen statt, organisiert wurde diese vom Verband der Selbstständigen (Confesercenti) in Zusammenarbeit mit der Handelskammer Bozen. Die Teilnehmer/innen erhielten Informationen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten insbesondere im Bereich des Marketings.

Datenschutz und Marketingstrategien sind zwei Seiten einer Medaille: Eine Werbebotschaft, die unter Einhaltung der Grundsätze des Datenschutzes versandt wird, trägt dazu bei, die eigene Marketingstrategie zu verwirklichen, ohne dabei Gefahr zu laufen, mit Bußgeldern belegt zu werden.

„Der Handelskammer Bozen ist es ein Anliegen, die Südtiroler Unternehmen über den Datenschutz zu informieren, denn das Wissen um die Herausforderungen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten muss in jedem Innovationsprozess zu einem grundlegenden Element der Unternehmenskultur werden“, so Michl Ebner, Präsident der Handelskammer Bozen in seinen Grußworten.

Elena Messina Bonaldi, Präsidentin des Verbandes der Selbständigen Südtirol, fügte hinzu: „Neue Werbekanäle sind auf dem Vormarsch und das direkte Marketing gewinnt zunehmend an Bedeutung. Es ist daher wichtig, dass Südtiroler Unternehmen wissen, was es in diesem Zusammenhang bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten zu beachten gilt.“

Landeshauptmann Arno Kompatscher und Landesrat Philipp Achammer begrüßten die Teilnehmer/innen in kurzen Videobeiträgen.

Auf die Grußworte folgte der Fachvortrag von Guido Scorza vom Kollegium der Datenschutzbehörde. Mit seinem Vortrag mit dem Titel „Das Schlüsselwort heißt Sachverstand“ informierte er die Anwesenden über die Grundlagen, die bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten beachtet werden müssen.

Guido Rispoli, Generalstaatsanwalt am Berufungsgericht Brescia, referierte zur Ethik des Datenschutzes und erklärte, wo Unternehmen Gefahr laufen, eine Straftat zu begehen.

Daraufhin hielt Alberto Guglielmi, Ceo Opticon Data Solutions, einen Vortrag darüber, wie Datenschutz im Unternehmen gestaltet und umgesetzt werden kann.

Matteo Colombo, Präsident von Associazione Data Protection Officer (ASSO DPO), gab einen Überblick über die Aufgaben des Datenschutzbeauftragten und die damit verbundenen Herausforderungen. Im Anschluss folgte der Vortrag „Innovation und Marketing in der Welt des Datenschutzes“ von Andrea Repetto, Unternehmensberater und zertifizierter Datenschutzbeauftragter.

Abschließend konnten die Teilnehmer/innen ihre konkreten Fragen an die Experten/innen richten und sich bei einem Umtrunk untereinander austauschen. Moderiert wurde das Event von Alberto Faustini, Direktor der Tageszeitung Alto Adige.