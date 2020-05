Datenverarbeitung: Land sucht Analytiker und Systembetreuer

Bozen – Für die Abteilung für Informationstechnik sucht die Personalabteilung des Landes zwei Datenverarbeitungsanalytiker bezeihungsweise Systembetreuer.

Im Amt für strategische IT-Ausrichtung und Planung der Abteilung Informationstechnik des Landes sollen im Bereich der Datenverarbeitung zwei Vollzeitstellen als Analytiker oder Analytikerinnen beziehungsweise Systembetreuer oder Systembetreuerin über einen öffentlichen Wettbewerb unbefristet besetzt werden.

Um Teilnahme am Wettbewerb können sich sowohl Personen bewerben, die ein mindestes vierjähriges Hochschulstudium abgeschlossen haben, als auch Personen mit einem Hochschulstudium ersten Grades. Letztere werden allerdings nicht in die achte, sondern in die siebte Funktionsebene eingestuft. Vorausgesetzt wird zudem der Zweisprachigkeitsnachweis C1 (ehemals A) und für Ladiner die Ladinischprüfung C1 (A). Für keine der Stellen besteht ein Sprachgruppenvorbehalt. Eine über den Wettbewerb erlangte Eignung ist drei Jahre lang gültig.

Bewerbungsfrist läuft bis 24. Juni

Um die Teilnahme am Wettbewerb kann bis zum 24. Juni 2020 (12.00 Uhr) im Landesamt für Personalaufnahme angesucht werden. Wegen des epidemiologischen Notstandes durch Covid-19 und angesichts der Tatsache, dass der InfoPoint des Amtes für Personalaufnahme zur Zeit geschlossen ist, sind die Ansuchen entweder per zertifizierter Mail E-Mail (PEC) an personalaufnahme. assunzionipersonale@pec.prov. bz.it oder mittels einfacher E-Mail an Personalaufnahme@provinz. bz.it zu senden. Zudem können die Bewerbungen auch per Einschreibebrief an das Landesamt für Personalaufnahme in der Bozner Rittnerstraße 13 gerichtet werden.