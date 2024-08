Debatte um späteren Schulstart – VIDEO

Von: luk

Bozen – In gut zwei Wochen ist es soweit: In Südtirol endet die Sommerpause, und die Schüler kehren als Erste in ganz Italien wieder in die Klassenzimmer zurück. Damit startet die Provinz Bozen rund drei Monate nach Beginn der Ferien als Vorreiter in das neue Schuljahr.

Im restlichen Italien beginnen die Sommerferien etwas später – je nach Region zwischen dem 9. und 16. September.

Für Diskussionen sorgt aktuell jedoch ein Vorstoß aus Sizilien: Die nationale Lehrergewerkschaft „Anief“ hat die Forderung erhoben, den Schulbeginn auf Anfang Oktober zu verschieben. Dieser Vorschlag sorgt für gemischte Reaktionen – von verständnisvollem Nicken bis hin zu ungläubigem Kopfschütteln.

ORF Südtirol Heute hat sich in Südtirol umgehört und die Stimmung eingefangen. Schaut rein!