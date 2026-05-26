Von: mk

Burgstall – Der Tourismusverein Lana und Umgebung hat gemeinsam mit Bäuerinnen und Bauern aus der Region die neue Onlineplattform „Der kleine Marktplatz“ ins Leben gerufen. Unterstützt wird die Initiative auch von den Ortsgruppen Lana, Tscherms, Burgstall und Gargazon des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV).

Bei der Vorstellung der Plattform im Hotel Muchele in Burgstall waren neben Vertreterinnen und Vertretern aus Gastronomie und Tourismus auch zahlreiche Produzentinnen und Produzenten sowie Bäuerinnen und Bauern aus der Umgebung anwesend.

Ziel der Plattform sei es, landwirtschaftliche Produzentinnen und Produzenten direkt mit Gastwirtinnen und Gastwirten sowie Köchinnen und Köchen zu vernetzen. Bei der Onlineplattform können Gastbetriebe das Angebot der regionalen Bauern einsehen und gezielt Anfragen nach spezifischen landwirtschaftlichen Produkten stellen. Damit soll der lokale Wirtschaftskreislauf gestärkt und noch mehr regionale und saisonale Produkte auf die Teller der Gastbetriebe gebracht werden.

Im Rahmen der Vorstellung kam es zu einem regen und konstruktiven Austausch zwischen den anwesenden Vertreterinnen und Vertretern aus Landwirtschaft und Gastronomie. Dabei wurde deutlich, dass alle Beteiligten vom Potenzial einer engen Zusammenarbeit überzeugt sind.

Leila Ottavi, Direktorin des Tourismusvereins Lana und Umgebung, betonte, dass „Der kleine Marktplatz“ vor allem durch den direkten Austausch und eine gute Kommunikation zwischen allen Beteiligten die lokalen Kreisläufe stärken könne.

Auch Franziska Doná, Obfrau der HGV-Ortsgruppe Lana, unterstrich die Bedeutung einer besseren Zusammenarbeit zwischen Gastronomie und Landwirtschaft. „Für die Gastronomiebetriebe eröffnet die Plattform die Möglichkeit, verstärkt auf saisonale und lokale Produkte zu setzen und somit den Gästen authentische Qualität aus der Region anzubieten“, so Doná.

Das Fazit aller Initiatoren: Mit „Der kleine Marktplatz“ entstehe eine wertvolle Brücke zwischen Landwirtschaft und Gastronomie – zum Vorteil der Betriebe, der Produzentinnen und Produzenten sowie der Gäste in Lana und Umgebung.