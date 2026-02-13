Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Deutsche Konjunktur erholt sich zu Jahresbeginn weiter
Die Deutsche Industrie sieht Licht am Ende des Tunnels

Deutsche Konjunktur erholt sich zu Jahresbeginn weiter

Freitag, 13. Februar 2026 | 11:12 Uhr
Die Deutsche Industrie sieht Licht am Ende des Tunnels
APA/APA/dpa/Sebastian Kahnert
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Die deutsche Wirtschaft ist nach Einschätzung der deutschen Regierung wohl mit leichtem Rückenwind ins Jahr gestartet: “Aktuelle Indikatoren deuten nach einer leichten Belebung im vierten Quartal 2025 auf eine fortgesetzte konjunkturelle Erholung zu Jahresbeginn hin”, teilte das Wirtschaftsministerium am Freitag mit. Die starke Zunahme der Industrieaufträge zum Jahresende spreche für eine allmähliche Belebung der industriellen Aktivität im weiteren Jahresverlauf.

Unternehmen werden zuversichtlicher

Die Unternehmensstimmung habe sich tendenziell aufgehellt, wenn auch ausgehend von einem niedrigen Niveau. Auch bei den Verbrauchern habe sich die Konsumlaune zuletzt schrittweise verbessert: “Insgesamt mehren sich die Anzeichen, dass die bisher fragile konjunkturelle Erholung, auch getragen von der zunehmenden Nachfrage im Zuge der Beschaffungen im Verteidigungsbereich sowie des Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität, an Stabilität gewinnt.”

Das Bruttoinlandsprodukt ist 2025 nach zwei Minus-Jahren in Folge erstmals wieder gewachsen, allerdings nur um 0,2 Prozent. Für 2026 rechnen die meisten Experten mit einem Plus von etwa einem Prozent. Erste Trendauswertungen aus der aktuellen Konjunkturumfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) zeigen allerdings, dass sich die Wirtschaft auch weiterhin nur mühsam aus der Krise herausarbeiten kann.

Hohe Kosten für Arbeit und Energie, überbordende Bürokratie und eine seit Jahren lahmende Konjunktur zehrten an der Liquidität vieler Betriebe, besonders im Mittelstand, sagte DIHK-Chefanalyst Volker Treier. Die DIHK-Umfrage basiert auf 26.000 Unternehmensantworten aus allen Regionen und Branchen. Die Ergebnisse will die Kammer am Dienstag vorstellen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Sie ist wunderschön, wirkt aber wie eine Baustelle”
Kommentare
53
“Sie ist wunderschön, wirkt aber wie eine Baustelle”
Streit um Skeleton-Helm: Ukrainer bei Olympia ausgeschlossen
Kommentare
47
Streit um Skeleton-Helm: Ukrainer bei Olympia ausgeschlossen
Bozen: Fast doppelt so viele Krankenhauspatienten wie noch 2020
Kommentare
41
Bozen: Fast doppelt so viele Krankenhauspatienten wie noch 2020
Olympia: Wasserknappheit in umliegenden Dörfern
Kommentare
35
Olympia: Wasserknappheit in umliegenden Dörfern
Verurteilte Betrügerin holt zweimal Olympia-Gold
Kommentare
33
Verurteilte Betrügerin holt zweimal Olympia-Gold
Anzeigen
Arbeiten und reisen in Südtirol
Arbeiten und reisen in Südtirol
Wenn Mobilität auch digital wird
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
"Le Vette"
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 