Deutscher Investor führt The Body Shop in Österreich weiter

Von: apa

Die insolvente Kosmetikkette The Body Shop wird in Österreich in einer abgespeckten Version weitergeführt. Die deutsche TBS Retail Holding des Unternehmers Stefan W. Herzberg habe fünf der vormals zwölf Standorte übernommen, gab das Unternehmen am Freitag bekannt. Dabei handelt es sich um die Filialen in Graz, Parndorf Outlet Center, Salzburg Outlet Center, Salzburg Europark sowie in der Wiener Rotenturmstraße. Auch online bleibe die Marke erhalten.

Über The Body Shop GmbH mit Sitz in Wien wurde im Jänner ein Konkursverfahren eröffnet. Der neue Eigentümer plant laut Aussendung “neben der Stabilisierung der bestehenden Stores” auch bereits weitere Filialeröffnungen. “Hierbei steht vor allem auch die Ansprache jüngerer Zielgruppen im Fokus, die über Soziale Netzwerke stärker angesprochen werden”, heißt es.

Die TBS Retail Holding ist seit September 2024 Franchisenehmer von The Body Shop Deutschland. In den vergangenen Monaten folgten Übernahmen der Märkte in den Niederlanden, Belgien und der Schweiz.