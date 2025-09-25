Deutscher Zulieferer Bosch will 13.000 Stellen abbauen

Von: APA/dpa

Der Autozulieferer Bosch will Kosten sparen und etwa 13.000 weitere Stellen abbauen, vor allem an deutschen Standorten der Zuliefersparte Mobility. Die Maßnahmen sollten bis Ende 2030 abgeschlossen sein, teilte das Unternehmen aus Gerlingen bei Stuttgart mit. Zuvor hatte das “Handelsblatt” berichtet. Bei Bosch in Österreich sind im Engineering-Bereich rund 40 Stellen betroffen. Insgesamt beschäftigt Bosch in Österreich rund 3.300 Mitarbeitende.