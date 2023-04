“Dialog weiter stärken”

Bozen – Einen wesentlichen Beitrag zur weiteren Stärkung des Dialogs und Austausches zwischen Schule und Unternehmen leisteten mehrere Veranstaltungen des Unternehmerverbandes für die Direktoren und Professoren der Berufs- und Oberschulen sowie der Mittelschulen, die im laufenden Schuljahr in mehreren Mitgliedsunternehmen stattfanden.

„Direktor:innen und Lehrkräfte tragen eine große Verantwortung bei der Heranbildung der kommenden Generationen. Im Dialog wollen wir deshalb gemeinsam auf die Herausforderungen, aber auch auf die Anforderungen an die jungen Menschen, eingehen. Als industriell organisierte Unternehmen können wir den Jugendlichen vielfältige Berufs- und Entwicklungsmöglichkeiten bieten, und zwar von der Berufsbildung bis zum Hochschulabschuss“, so Manuela Bertagnolli, die als Präsidentin der Gruppe der Jungunternehmer im Unternehmerverband für Bildung zuständig ist.

Insgesamt konnten sich 150 Direktor:innen und Professor:innen deutscher und italienischer Berufs- und Oberschulen bei der Finstral AG am Ritten, bei der Meraner Mühle GmbH in Lana und bei der Damiani Holz&Ko AG in Brixen mit Unternehmer:innen und Mitarbeiter:innen austauschen. Rund 70 Direktor:innen und Lehrpersonen aus den Mittelschulen in den Bezirken Vinschgau, Bozen Land und Pustertal nahmen an den Veranstaltungen bei der Holzbau Lechner GmbH in Prad, der Loacker AG am Ritten und der GKN Driveline Bruneck AG in Bruneck teil.

Nachhaltigkeit und Fachkräftemangel: diese zwei Themen beschäftigen Schul- und Arbeitswelt gleichermaßen, wie bei den Gesprächen deutlich wurde. „Nachhaltigkeit muss allerdings immer in Anbetracht aller drei Säulen gesehen werden: nicht nur aus Umweltsicht, sondern auch aus sozialer und wirtschaftlicher Sicht. Die industriell organisierten Unternehmen können dank ihrer Innovationskraft sicher einen wesentlichen Beitrag zu den anstehenden Herausforderungen leisten. Dafür brauchen wir gute, engagierte Nachwuchskräfte, die uns auf diesem Weg der Transformation begleiten“, so Bertagnolli abschließend.