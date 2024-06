Die besten Traktorfahrer Südtirols

Von: luk

Stange – Jonas Alber setzte sich heuer gegen insgesamt 33 begeisterte Traktorfahrer beim Lintrac Supercup Landesentscheid in der Sportzone Stange durch. Er meisterte nicht nur den realen Parcours mit spektakulären Hindernissen erfolgreich, sondern bewältigte auch den virtuellen Parcours mit Bravour und wurde zum besten Traktorfahrer Südtirols gekürt.

Anschließend kamen die drei besten Südtiroler Traktorfahrer das Team der Südtiroler Bauernjugend und qualifizierten sich für das große Finale im September in Wels. Es bleibt spannend.

Das Landesfinale sorgte für Nervenkitzel bei den Teilnehmenden und für Hochspannung bei den Zuschauern. „Mit viel Feingefühl versuchten die Teilnehmer den Traktor und den Transporter über die Hindernisse zu lenken. Nur wer die Maschine perfekt im Griff hat, ist ganz vorne mit dabei. Auch spannend war der virtuelle Teil, der vor allem auf präzises und geschicktes Fahren ausgerichtet war“, erklärt Raffael Peer, Landesobmann der Südtiroler Bauernjugend.

Balancieren zwischen Realität und Simulation

Die Teilnehmer*innen mussten auf dem echten Rennparcours und auf der Gaming Station abliefern. Im ersten Schritt galt, den Lintrac 100 mit 4-Rad-Lenkung präzise und schnell durch verschiedene Hindernisse zu manövrieren. Dieser dynamische Parcours stellte hohe Anforderungen an die Teilnehmer. Neben dem zentimetergenauen Einparken und den engen Kurven mussten die Fahrer auch eine Rampe für Schräglagen mit Präzision bewältigen. Das Herzstück des Parcours durfte nicht fehlen: die Wippe. Hierbei galt es, den Traktor für fünf Sekunden ausbalanciert in der Waagrechten zu halten. „Nur wenige Zentimeter entschieden darüber, ob der Fahrer das Gleichgewicht auf der Wippe halten konnte. Kippt sie vorzeitig um, so handeln sich die Teilnehmer eine Menge Strafsekunden ein“, erklärte Peer.

Anschließend mussten die Teilnehmer*innen den virtuellen Teil des Lintrac Supercup meistern, wo im Farming Simulator auf einem angepassten Parcours gefahren wurde. Damit auch bei den virtuellen Rennen echtes Lindner-Feeling aufkommt, fand dieses in einer Lintrac-Kabine statt. Am Ende des Tages wurden beide Zeiten zusammengezählt und kamen in die Wertung.

Auch für die Transporterfahrer hatte die Südtiroler Bauernjugend einen anspruchsvollen Parcours vorbereitet.

Triumph beim Lintrac Supercup: Die Meister der Maschinen

Jonas Alber aus Vöran wurde als bester Traktorfahrer des Landes gekürt, dicht gefolgt von Markus Egger aus Hafling und Christian Prinz aus der Schweiz.

Oskar Leitner aus Terenten war bei den Transporterfahrern unschlagbar und sicherte sich den ersten Platz. Martin Frener aus St. Andrä belegte den zweiten Platz, gefolgt von Meinhard Jaider aus Kastelruth auf dem dritten Platz. Bei den Frauen siegte Martina Kaufmann aus Kastelruth, gefolgt von Nadia Kritzinger aus Völser Aicha auf dem zweiten Platz und Landespräsidentin der Seniorenvereinigung im SBB Maria Theresia Jageregger auf dem dritten Platz.

Auch prämiert wurden der Beste virtuelle Fahrer, Johannes Hofer.