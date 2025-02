Die Betriebsstätte im Steuerrecht

Von: luk

Bozen – Am Freitag, den 14. Februar, findet an der Freien Universität Bozen eine Konferenz statt, die Fachleuten und Steuerexperten Klarheit zur Betriebsstätte, der sogenannten stabile organizzazione verschaffen soll – ein zentrales Thema für ausländische Unternehmen, die in Italien tätig sind. Die Tagung ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen unibz, der Genossenschaft Koiné, der Kammer der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, der Rechtsanwaltskammer, dem Regionalkommando Trentino-Südtirol der Finanzwache und der Agentur für Einnahmen – Direktion der Provinz Bozen.

Südtirol ist aufgrund seiner geografischen und sprachlichen Nähe zu Deutschland, der Schweiz und Österreich besonders von der Frage betroffen, wie ausländische Gesellschaften und natürliche Personen, die dort tätig sind, steuerlich zu behandeln sind. Um diese Fälle zu regeln, hat Italien seit mehr als zwei Jahrzehnten das Konzept der Betriebsstätte im italienischen Einkommenssteuergesetz (TUIR) verankert. Dies bedeutet, dass eine ausländische Gesellschaft oder eine nicht ansässige natürliche Person in Italien besteuert werden kann, wenn sie dort Einkünfte erzielt. Dieser Ansatz wurde kürzlich auch auf die Mehrwertsteuer ausgeweitet und weist Besonderheiten und kritische Aspekte auf.

Um die neuesten Entwicklungen zu beleuchten und Fachleute und Steuerexperten bei den immer komplexeren Problemen zu unterstützen, die durch die zunehmende Digitalisierung entstanden sind, hat die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften die Konferenz „Permanent and Fixed Establishment in Income Taxes and in the European Value Added Tax. International and Domestic Issues“ („Betriebsstätte in der Einkommens- und der Mehrwertsteuer. Internationale und nationale Fragen“) organisiert. Die Veranstaltung richtet sich an Expert:innen in den Bereichen Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Steuerrecht sowie an Führungskräfte und das Personal der Agentur für Einnahmen und der Finanzwache. „Durch die Ausweitung von Geschäftsaktivitäten im Internet und der digitalen Wirtschaft, hat sich in den vergangenen Jahren die Notwendigkeit ergeben, dieses Konzept an den veränderten wirtschaftlichen Kontext anzupassen“, erklärt Prof. Luca Sabbi, Dozent für internationales Steuerrecht an der unibz und Professor an der Universität Bergamo und der Akademie der Finanzwache in Bergamo. Er ist gemeinsam mit den unibz-Professoren Paolo Giudici und Peter Agstner für die Organisation der Konferenz verantwortlich.

Das Programm der Konferenz

Eröffnet wird die Konferenz mit Grußworten von Prof. Alex Weissensteiner, Rektor der unibz, Antonio Lampis, Vizepräsident der unibz und Abteilungsdirektor der Autonomen Provinz Bozen, Gavino Putzu, Regionalkommandant der Finanzwache für Trentino-Südtirol, Egon Sanin, Direktor der Agentur für Einnahmen – Direktion Bozen, Karl Florian, Präsident der Kammer für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater der Provinz Bozen, und Karl Pfeifer, Präsident der Rechtsanwaltskammer von Bozen.

Der erste Teil der Tagung ist international ausgerichtet und wird von Prof. Gianluigi Bizioli (Universität Bergamo und Nationale Hochschule für öffentliche Verwaltung) und Prof. Luca Sabbi moderiert. Vorträge in englischer Sprache halten: Prof. Ekkehart Reimer (Universität Heidelberg), Prof. Werner Haslehner (Universität Luxemburg), Prof. Michael Tumpel (Universität Linz) und Prof.in Karoline Spies (WU Wien). Der Vormittag endet mit einer von Antonella Castrignanò (unibz) moderierten Podiumsdiskussion mit Beiträgen von Daniele Frescurato (International Tax Affairs Manager – Generali, Triest), Peter Karl Plattner (Bureau Plattner, Bozen) und Gerd Baumgartner (Baumgartner.Partner, Bruneck).

Am Nachmittag werden unter der Moderation von Prof. Mauro Trivellin Vorträge in italienischer Sprache gehalten, darunter von Prof. Eugenio Della Valle (Universität „La Sapienza“, Rom), Prof. Marco Greggi (Universität Ferrara), Ten. col. Fabio Quagliarini (Finanzwache Bozen), Francesco Montini (Agentur für Einnahmen – Direktion Bozen) und Giovanna Amato (IOOS Anwalts- und Steuerkanzlei, Bozen). Die Schlussfolgerungen der Tagung werden von Prof. Paolo Giudici und Prof. Peter Agstner, beide von der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Freien Universität Bozen, präsentiert.

Die Konferenz wird finanziell unterstützt von der Südtiroler Sparkasse, der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer der Provinz Bozen sowie den Steuerberatungskanzleien Bureau Plattner und Baumgartner.Partner.