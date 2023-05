Die freien Weinbauern werden jünger und weiblicher

Bozen – Die Freien Weinbauern Südtirol haben eine neue Ära eingeläutet: Bei der Vollversammlung am Mittwoch wurde nicht nur ein Generationenwechsel vollzogen, sondern erstmals in ihrer Geschichte ist eine Frau Präsidentin dieser Vereinigung der unabhängigen Winzer Südtirols. Magdalena Pratzner vom Weingut Falkenstein (Naturns) bildet mit ihrem Stellvertreter Hannes Andergassen das neue Führungsteam.

Magdalena Pratzner spricht von „Führungsspitzen“ als Ausdruck der neuen Philosophie in der Leitung des Vereins der Freien Weinbauern Südtirol (FWS): Ihr geht es um Teamarbeit, um flache Hierarchien und gemeinschaftliche Entscheidungsfindung. „Wir möchten, dass möglichst viele Kompetenzen mit eingebracht und damit Synergien gebildet werden“, sagt Pratzner. Jeder und jede bringe Stärken mit ein, Aufgaben und Verantwortungen würden bewusst aufgeteilt. „So werden Entscheidungen reflektierter getroffen, weil Themen aus mehreren Blickwinkeln betrachtet werden“, so die neue Präsidentin. So könnten Ziele besser und schneller erreicht werden.

Die Freien Weinbauern Südtirol zählen mittlerweile mehr als 100 Winzer – die Vollversammlung traf sich am 10. Mai 2023 im Weingut Steidlerhof in Bozen, um ihre Führung neu zu wählen. Mit Magdalena Pratzner wurde zum ersten Mal seit der Gründung im Jahr 1999 eine Frau als Präsidentin nominiert und per Akklamation gewählt. Ihr zur Seite stehen als Vizepräsident Hannes Andergassen (Weingut Klosterhof, Kaltern) sowie im Verwaltungsrat und Aufsichtsrat Marlies Abraham (Weingut Abraham, Eppan), Hannes Mair (Bessererhof, Völs), Max Morandell (Lieselehof, Kaltern), Maria Niedrist (Weingut Niedrist, Eppan), Johannes Pichler (Bergmannhof, Eppan), Florian Ramoser (Untermoserhof, Bozen), Andreas Theiner (Schloss Plars, Algund), Florian Unterthiner (Weingut Ebner, Atzwang/Ritten), Stefan Vaja (Glassierhof, Neumarkt) und Joachim Wolf (Weingut Oberstein, Tscherms).

Der scheidende Präsident Hannes Baumgartner (Weingut Strasserhof, Vahrn) erinnerte in seinen Abschiedsworten vor allem an die gute Zusammenarbeit innerhalb der Vereinigung. Der kollegiale Austausch und die Bereitschaft Neues zu probieren, ermöglicht es der Vereinigung stets interessante Projekte anzugehen und zu verwirklichen. Er wünscht dem neuen Team eine spannende und erfolgreiche Zeit.

Als vordergründige Herausforderungen für die Zukunft nannte die neue Präsidentin Magdalena Pratzner die Schärfung des Vereinsprofils, die Imagepflege zu verstärken und die Kommunikation nach innen und nach außen auszubauen. Nicht zu Letzt wird auch die gezielte Interessensvertretung der Freien Weinbauern innerhalb des Konsortium Südtirol Wein von Bedeutung sein.