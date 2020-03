Die kostenlosen Webinare des lvh.apa  

Bozen – Viele Betriebe nutzen die derzeitige Ausnahmesituation für Fort- und Weiterbildung. Erste Kostproben von vielseitigen Webinaren bietet der Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister lvh.

Die aktuelle Situation stellt viele Betriebe und ihre Mitarbeiter vor große Herausforderungen. Aber auch in dieser schwierigen Situation ist es möglich, neue Ideen und Anregungen für den eigenen Betrieb zu bekommen oder sich mit Themen zu beschäftigen, die vielleicht sonst im Alltag untergehen. „Dem lvh.apa ist es wichtig, seinen Mitgliedern insbesondere auch in schwierigen Zeiten zur Seite zu stehen. Wir haben daher so schnell wie möglich Angebote ausgearbeitet, die den Betrieben aktuell konkret weiterhelfen können“, erklärt der Präsident des lvh. apa, Martin Haller.

Die Abteilung Innovation und Neue Märkte des lvh.apa bietet daher in den nächsten Tagen und Wochen Webinare zu verschiedenen Themen an. Von Social-Media über die Organisation und Überwachung von Smart Working bis hin zu Lean Management und Förderungen sowie Arbeiten im Ausland. „Wir freuen uns, dass das Angebot bisher so positiv von den Betrieben aufgenommen wurde. Insgesamt haben wir schon mehr als 160 Anmeldungen für die verschiedenen Webinare erhalten. Dies bestärkt uns, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen“, betont Präsident Haller.