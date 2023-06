HK Bozen/Im Bild von links nach rechts: Alfred Aberer, Generalsekretär der Handelskammer Bozen, Daniel Gasser, Kammerausschussmitglied der Handelskammer Bozen, Philipp Moser, Präsident des Handels- und Dienstleistungsverbandes (hds), Manfred Pinzger, Präsident des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV), Prof. Martin Selmayr, Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich, Johanna Santa Falser, Vizepräsidentin der Handelskammer Bozen, Michl Ebner, Präsident der Handelskammer Bozen und Leo Tiefenthaler, Obmann des Südtiroler Bauernbundes (SBB).

Bozen – Im Rahmen eines zweitägigen Südtirol-Besuchs referierte Donnerstagabend Prof. Martin Selmayr, Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich, zum Thema „Die Lage der Europäischen Union im Juni 2023“. Neben dem Event in der Handelskammer Bozen informierte sich Selmayr zur Wirtschaft Südtirols und traf sich mit politischen Vertreter/innen.

Martin Selmayr, Jahrgang 1970 war von November 2014 bis Ende Februar 2018 der Kabinettchef von EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker. Vom 1. März 2018 bis Juli 2019 war er Generalsekretär der Europäischen Kommission. Seit November 2019 ist Selmayr Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich.

Zudem ist Selmayr Honorarprofessor für Europäisches Wirtschafts- und Finanzrecht an der Universität des Saarlandes, Lehrbeauftragter für das Recht der Wirtschafts- und Währungsunion an der Donau-Universität Krems und ehrenamtlicher Direktor des an der Universität Passau ansässigen Centrums für Europarecht (CEP).

Im Rahmen seines zweitägigen Südtirol-Besuchs hielt Prof. Selmayr am Donnerstagabend einen Vortrag in der Handelskammer Bozen. Dabei gab er einen Einblick in die Lage der Europäischen Union im Juni 2023.

„Es ist uns eine große Ehre, einen international renommierten Europa-Experten wie Prof. Selmayr bei uns in der Handelskammer begrüßen zu dürfen. Die EU basiert auf einer soliden Wertegemeinschaft, die eine starke Währungs- und Wirtschaftsunion ermöglicht hat. Herausforderungen wie jene des Klimawandels oder des Mangels an Arbeitskräften können wir nur gemeinsam bewältigen“, unterstrich Handelskammerpräsident Michl Ebner im Zuge des Besuchs.

Freitagvormittag wird Prof. Selmayr der Handelskammer Bozen einen weiteren Besuch abstatten. Urban Perkmann, Direktor des Amtes für Studien vom WIFO, präsentiert dabei Zahlen zur Südtiroler Wirtschaft. Luca Filippi, Vizegeneralsekretär der Handelskammer Bozen, stellt die Initiativen vor, welche das EEN – Enterprise Europe Network der Handelskammer Bozen gemeinsam mit den Wirtschaftskammern des Alpenraumes verfolgt.

Darüber hinaus trifft sich Prof. Selmayr zu Gesprächen mit Landeshauptmann Arno Kompatscher, Landeshauptmannstellvertreterin Waltraud Deeg, Landeshauptmannstellvertreter Giuliano Vettorato sowie Landtagspräsidentin Rita Mattei.