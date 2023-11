Die Mutter aller Messen wird 75 Jahre

Bozen – Die offizielle Eröffnung der Herbstmesse, die sogenannte „Mutter“ aller Messen, lockte am Donnerstag zahlreiche Besucherinnen und Besucher sowie Ehrengäste aus Gesellschaft und Politik in die Hallen der Messe Bozen. Ein besonderer Auftakt zu einer besonderen Auflage, die viele Highlights verspricht: Zum 75. Jubiläum wartet die Herbstmesse mit einem umfangreichen Programm auf. Mit dabei sind wieder die beliebte Biolife, die Messe für den bewussten Lebensstil und die Südtiroler Freiwilligenmesse.

75 Jahre Herbstmesse. Anlässlich dieses Jubiläums wird unter dem Namen „Back to the roots“ eine Retrospektive zur Herbstmesse inszeniert: Ein Bereich der Messe ist wie ein zentraler Platz im Retro-Stil mit Stühlen, Tischen und einer Bühne eingerichtet und wird passend zur Retrospektive bespielt. Auf dieser sogenannten „Piazzetta“ fand auch die feierliche Eröffnung statt. Armin Hilpold, Präsident der Messe Bozen, präsentierte die wichtigsten Highlights aus diesem Jahr: „Das besondere an der historischen Herbstmesse – ehemalige Mustermesse –, die heuer ihr 75. Jubiläum feiert, ist der Mix, der ganz Südtirol nach Bozen anzieht. Einst wie heute ein jährlicher Fixpunkt.“ Vier Tage, 20 Wohlfühl-Momente für Körper und Geist, 2.000 m2 lokales (Kunst)Handwerk, köstliches Essen und zahlreiche Highlights, Workshops und Kurse werden geboten. Die Besucherinnen und Besucher können sich auf neue Ideen und Produkte von der Ernährung über die Freizeitgestaltung, Einrichten und Wohnen bis hin zu Mode und lokalem Kunsthandwerk freuen. Südtiroler Qualitätsbetriebe wie „Selbergmocht“ und verschiedene Tischlereien zeigen ihre kunsthandwerklichen Produkte. In einer „Me-Time-Zone“ finden täglich kostenlose Workshops und Kurse sowie Live-Shows statt. An diversen Infoständen wird auf die Themen Gesundheit, Ernährung, Sport und Freizeit eingegangen. Für alle TierliebhaberInnen gibt es einen eigenen Sektor Haustiere.

Im Rahmen des Jubiläums präsentieren sich auch einige der großen Fachmessen mit eigenen Ständen. Zudem feiert der „Hockey Club Bozen“ sein 90-jähriges Bestehen. Für Darts-Fans gibt es einen eigenen Spiele-Bereich der „Fidart“.

Landeshauptmann Arno Kompatscher in seinen Eröffnungsworten: „Die Messe ist Teil der Südtiroler Identität. Sie ist gleichermaßen Schaufenster, Plattform für Networking und Innovation.“ Bürgermeister Renzo Caramaschi strich die Bedeutung der Messe für die „Merkantilstadt“ Bozen hervor.

Biolife: Wichtigste Publikumsmesse für den bewussten Lebensstil

Auf Biolife, der bedeutendsten italienischen Publikumsmesse für den bewussten Lebensstil, werden 3.000 Qualitätslebensmittel direkt vom Produzenten angeboten. Bio-Streetfood Trucks laden unter dem Motto „Gut essen“ zu kulinarischen Leckerbissen ein. Im Bereich „Gustami Bio“ werden in Zusammenarbeit mit „Slow Food Südtirol“ biologische Weine und Olivenöle zum Verkosten serviert. Zudem werden auf Biolife die Themen nachhaltige Kosmetik und Mode unter dem Motto „Gut leben“ bespielt, mit zahlreichen Labels aus Südtirol und darüber hinaus. Von Freitag bis Sonntag erwarten Besucherinnen und Besucher wieder die beliebten Modeschauen, sowie die Präsentation der neuen JOSEF Fashion Map auf der Fashion Show Stage.

Ein weiteres Highlight bildet die Südtiroler Freiwilligenmesse, die im Rahmen der Biolife an allen vier Messetagen stattfindet. Gemäß dem Auftrag „Gutes tun“ präsentieren 44 der wichtigsten Wohltätigkeitsorganisationen des Landes ihre Tätigkeit und teilen Informationen dazu.