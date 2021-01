Die siebte Allgemeine Landwirtschaftszählung hat begonnen

27.000 Betriebe in Südtirol

Bozen – Das Landesinstitut für Statistik (ASTAT) teilt mit, dass heute, 7. Jänner 2021 die siebte Allgemeine Landwirtschaftszählung beginnt.

Hier geht es zum PDF!

Die Erhebung richtet sich an alle landwirtschaftlichen Betriebe in Italien, ca. 1,7 Millionen, davon etwa 27.000 in Südtirol.

Das Ziel ist, die aktuelle Lage in den Bereichen Landwirtschaft und Tierhaltung zu erfassen und zu beschreiben sowie einen statistischen Informationsrahmen über die Struktur dieser Bereiche auf gesamtstaatlicher, regionaler und lokaler Ebene zu liefern.