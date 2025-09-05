Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Die Südtiroler werden immer digitaler
Fast jede zweite Person kauft im Internet ein

Die Südtiroler werden immer digitaler

Freitag, 05. September 2025 | 11:32 Uhr
urlaub, internet, online-shopping, shopping, einkaufen Junge Frau mit Handy und Laptop am Pool (Modellfreigabe)
apa
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Immer mehr Menschen in Südtirol nutzen digitale Dienste. Laut den neuesten Daten des Landesinstituts für Statistik (ASTAT) haben 96 Prozent der Haushalte mit mindestens einem Mitglied zwischen 16 und 74 Jahren einen Internetanschluss zu Hause. 89 Prozent der Bevölkerung dieser Altersgruppe sind täglich online – ein Plus von 64 Prozent seit 2011.

Mehr als die Hälfte der Südtirolerinnen und Südtiroler (56 Prozent) verwendet soziale Medien, 63 Prozent erledigen Bankgeschäfte online und fast jede zweite Person kauft im Internet ein (48 Prozent). Auch der Kontakt mit der öffentlichen Verwaltung wird zunehmend digital abgewickelt: 47 Prozent haben im letzten Jahr entsprechende Online-Dienste genutzt.

Die Ergebnisse zeigen, dass Südtirol im gesamtstaatlichen Vergleich meist leicht über dem Durchschnitt liegt, im europäischen Kontext jedoch überwiegend im Mittelfeld.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Hüttenwirt lässt alte, schwache Hündin im Regen stehen
Kommentare
80
Hüttenwirt lässt alte, schwache Hündin im Regen stehen
Quästor lässt nach Vorfällen von Gewalt Bar in Bozen schließen
Kommentare
40
Quästor lässt nach Vorfällen von Gewalt Bar in Bozen schließen
Putin: Selenskyj kann zum Treffen nach Moskau kommen
Kommentare
36
Putin: Selenskyj kann zum Treffen nach Moskau kommen
Verkehrsregelung im Pragser Tal: Hotspot-Management mit Vorbildwirkung
Kommentare
27
Verkehrsregelung im Pragser Tal: Hotspot-Management mit Vorbildwirkung
Pizza mit Duce-Gesicht: Nun reagiert die Gemeinde
Kommentare
23
Pizza mit Duce-Gesicht: Nun reagiert die Gemeinde
Anzeigen
Der Latemar lockt bis 5. Oktober!
Der Latemar lockt bis 5. Oktober!
Panoramablick und Aktivitäten:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 