Die teuersten Wohnungen in Italien: Wolkenstein unter den Top Ten

Wolkenstein – Wo zahlt man die höchsten Immobilienpreise in Italien? Laut einem nationalen Ranking, das vom Corriere della Sera erstellt wurde, liegt Wolkenstein in Gröden auf Platz zehn.

Die Zeitung stützte sich bei ihrer Auswertung auf Daten der Agentur der Einnahmen.

Auf Platz eins hat es Portofino geschafft. Dort beträgt der Quadratmeterpreis rund 22.900 Euro. Mit 11.500 Euro am Col da Lech bezahlt man in Wolkenstein rund die Hälfte.

Wer sich in dieser Zone in Wolkenstein eine 70-Quadratmeter-Wohnung leisten will, muss nicht weniger als 1,1 Millionen Euro hinblättern.