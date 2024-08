Die Zukunft des globalen Tourismus: bewahren oder weiterentwickeln?

Von: Ivd

Bozen – Der Workshop „Global Tourism Futures: Destination Heritage or Destination Future?” am 22. und 23. August am Forschungszentrum Eurac Research bringt Expertinnen und Experten aus Europa, Asien und der Golfregion nach Südtirol, um Perspektiven und Strategien einer globalen Tourismusentwicklung zu diskutieren.

Wie können Destinationen ein Gleichgewicht zwischen Bewahrung und Fortschritt finden? Wie kann der Tourismus Themen der sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeit oder Fragen der Ungleichheit adressieren? Und was können verschiedene Weltregionen voneinander lernen? Die Liste an Expertinnen und Experten, die am Forschungszentrum Eurac Research über diese Themen sprechen werden, ist lang – am 22. und 23. August sind unter anderem Dirk Glaesser, Direktor für Nachhaltige Tourismusentwicklung der Welttourismusorganisation UN-Tourism, Rebecca Armstrong, Expertin für nachhaltigen Tourismus aus Bristol, Taylor Zhang, Professor für Tourismus an der Fudan Universität in Shanghai oder der Südtiroler Michael Volgger, der an der Curtin University im australischen Perth lehrt, zu Gast. Die Veranstaltung steht allen Interessierten offen.

Während viele Reisedestinationen Europas aufgrund ihrer enormen Attraktivität damit beschäftigt sind, den Gästeansturm zu verwalten, Besucherlenkungssysteme zu etablieren und dem Phänomen des Overtourism entgegenzuwirken, nutzen aufstrebende Destinationen in Asien und den Golfstaaten die Möglichkeit, neue Attraktionen und Events von Grund auf zu gestalten. Dabei integrieren sie von Anfang an kritische Zukunftsthemen wie Klimawandel, demografische Entwicklung, Mobilitätsherausforderungen und nachhaltige Lebensweisen in die Planung. Die Tourismusentwicklung in diesen Ländern ist eng mit Zukunftsfragen in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik verknüpft und fördert die kritische Auseinandersetzung mit der Rolle von Freizeit und Tourismus für eine nachhaltige Gesellschaft. Weitere Themen des Workshops sind die Auswirkungen des Klimawandels und die Herausforderungen in Sachen Nachhaltigkeit, die Rolle der Künstlichen Intelligenz und der digitalen Transformation sowie das Entstehen einer neuen Zielgruppe mit veränderten Werten und Erwartungen.

Der Workshop „Destination Heritage or Destination Future?” richtet sich vor allem an Vertreterinnen und Vertreter der Tourismusbranche, steht aber allen Interessierten offen. Die Vorträge und Diskussionsrunden finden in englischer Sprache im Hauptsitz des Forschungszentrums Eurac Research in Bozen statt. Geplant ist außerdem eine Fahrt nach Wolkenstein, wo im Kamingespräch das Thema UNESCO Welterbe und das Management von Besucherinnen und Besuchern aufgegriffen wird.

Eine deutschsprachige Podiumsdiskussion schließt den Workshop ab und wird ein Fazit der beiden Tage präsentieren. Es diskutieren: Harald Pechlaner, Leiter des Center for Advanced Studies, Eurac Research, Wolfgang Georg Arlt, Leiter des China Outbound Tourism Research Instituts, Anna Scuttari, Associate Professor an der IULM Universität in Mailand, Kurt Luger, UNESCO Chair Cultural Heritage and Tourism an der Universität Salzburg, Christin Pfeiffer, Beraterin im Bereich Sozial- und Humanwissenschaften der UNESCO und Michael Volgger von der Curtin University in Perth.

Der Workshop wird vom Center for Advanced Studies von Eurac Research in Zusammenarbeit mit dem China Outbound Tourism Research Institut und HERO Südtirol Dolomites, das Kamingespräch in Zusammenarbeit mit DOLOMITES Val Gardena / Gröden organisiert. Die Teilnahme am Workshop inklusive Kamingespräch in Wolkenstein ist kostenlos. Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung erforderlich.