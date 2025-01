Dies Academicus an der PTH Brixen

Von: Ivd

Brixen – Am kommenden Mittwoch, mit Beginn um 10.00 Uhr findet an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Brixen der Dies Academicus statt. Neben dem Festvortrag zu Franz Reinisch und der Übergabe der Diplome des Bakkalaureats in Theologie werden von Bischof Ivo Muser neue Gedenktafeln gesegnet.

Der Dies Academicus ist ein Höhepunkt im akademischen Jahr der Philosophisch-Theologischen Hochschule Brixen. Er bietet Raum für Austausch, Reflexion und die Würdigung bedeutender Persönlichkeiten sowie akademischer Leistungen.

Im Mittelpunkt des diesjährigen Festvortrags steht der Pallottinerpater Franz Reinisch, der 1942 als Märtyrer des Nationalsozialismus hingerichtet wurde, weil er den Fahneneid auf Adolf Hitler verweigerte. Der Vortrag mit dem Titel „Im Spannungsfeld von Gehorsam und Gewissen. Der Entscheidungsweg von Franz Reinisch“ wird von Prof. em. Dr. Heribert Niederschlag SAC, dem Postulator des Seligsprechungsprozesses, gehalten.

Im Anschluss an den Festvortrag folgt die Überreichung der Diplome des Bakkalaureates in Theologie.

Neue Gedenktafeln erinnern an Benedikt XVI. und bedeutende Seminaristen

Den Abschluss bildet die Mittagshore und die Segnung der neuen Gedenktafeln im Eingangsbereich der PTH durch Bischof Ivo Muser. Die neuen Gedenktafeln im Eingangsbereich der Philosophisch-Theologischen Hochschule Brixen würdigen zum einen Papst Benedikt XVI., der das Priesterseminar erstmals 1967 besuchte und später mehrfach – zuletzt als Papst 2008 – hier verweilte, und zum anderen herausragende Seminaristen und Studierende wie Josef Freinademetz und Franz Reinisch, die als heilig- oder seliggesprochene Persönlichkeiten in die Geschichte eingegangen sind. QR-Codes bieten zusätzliche Informationen zu diesen Persönlichkeiten.