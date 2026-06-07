Dieselpreise in Südtirol steigen nur leicht – bleiben aber auf Rekordniveau

Von: luk

Bozen – Die Senkung des Steuervorteils auf Diesel macht sich auch in Südtirol bemerkbar. Allerdings fiel der Preisanstieg in der Provinz Bozen laut einer Analyse der italienischen Verbrauchervereinigung Unione Nazionale Consumatori bislang geringer aus als im Rest des Landes.

Demnach verteuerte sich eine Tankfüllung von 50 Litern Diesel zwischen dem 6. und 7. Juni in Südtirol um lediglich 25 Cent. Damit verzeichnete die Provinz den niedrigsten Anstieg Italiens. Zum Vergleich: In Apulien stiegen die Kosten für eine Tankfüllung um bis zu 60 Cent, während der landesweite Durchschnitt bei 45 Cent lag.

Trotz der vergleichsweise moderaten Erhöhung bleibt Südtirol bei den Spritpreisen jedoch an der Spitze. Mit durchschnittlich 2,026 Euro pro Liter zählt Diesel in der Provinz Bozen zu den teuersten in Italien. Höhere Preise werden lediglich an Autobahntankstellen registriert, wo im Schnitt 2,078 Euro pro Liter verlangt werden.

Die Verbraucherschützer weisen darauf hin, dass zahlreiche Tankstellen ihre Preislisten zum Zeitpunkt der Erhebung noch nicht vollständig angepasst hatten. Die tatsächlichen Auswirkungen der geänderten Verbrauchssteuern könnten daher erst in den kommenden Tagen sichtbar werden.

Für Südtirols Autofahrer bleibt damit eine widersprüchliche Situation bestehen: Zwar fällt der aktuelle Preisschub geringer aus als anderswo, dennoch gehört Diesel hierzulande weiterhin zu den teuersten Kraftstoffen Italiens.