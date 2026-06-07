Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Dieselpreise in Südtirol steigen nur leicht – bleiben aber auf Rekordniveau
Senkung des Steuervorteils auf Diesel

Dieselpreise in Südtirol steigen nur leicht – bleiben aber auf Rekordniveau

Sonntag, 07. Juni 2026 | 16:39 Uhr
Seit 2024 laufender Restrukturierungsprozess scheiterte letztendlich
APA/APA/dpa/Sebastian Kahnert
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Die Senkung des Steuervorteils auf Diesel macht sich auch in Südtirol bemerkbar. Allerdings fiel der Preisanstieg in der Provinz Bozen laut einer Analyse der italienischen Verbrauchervereinigung Unione Nazionale Consumatori bislang geringer aus als im Rest des Landes.

Demnach verteuerte sich eine Tankfüllung von 50 Litern Diesel zwischen dem 6. und 7. Juni in Südtirol um lediglich 25 Cent. Damit verzeichnete die Provinz den niedrigsten Anstieg Italiens. Zum Vergleich: In Apulien stiegen die Kosten für eine Tankfüllung um bis zu 60 Cent, während der landesweite Durchschnitt bei 45 Cent lag.

Trotz der vergleichsweise moderaten Erhöhung bleibt Südtirol bei den Spritpreisen jedoch an der Spitze. Mit durchschnittlich 2,026 Euro pro Liter zählt Diesel in der Provinz Bozen zu den teuersten in Italien. Höhere Preise werden lediglich an Autobahntankstellen registriert, wo im Schnitt 2,078 Euro pro Liter verlangt werden.

Die Verbraucherschützer weisen darauf hin, dass zahlreiche Tankstellen ihre Preislisten zum Zeitpunkt der Erhebung noch nicht vollständig angepasst hatten. Die tatsächlichen Auswirkungen der geänderten Verbrauchssteuern könnten daher erst in den kommenden Tagen sichtbar werden.

Für Südtirols Autofahrer bleibt damit eine widersprüchliche Situation bestehen: Zwar fällt der aktuelle Preisschub geringer aus als anderswo, dennoch gehört Diesel hierzulande weiterhin zu den teuersten Kraftstoffen Italiens.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 2 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Auseinandersetzung erschüttert Bozner Innenstadt
Kommentare
132
Auseinandersetzung erschüttert Bozner Innenstadt
Fahrradboom bringt Regionalzüge an ihre Grenzen
Kommentare
96
Fahrradboom bringt Regionalzüge an ihre Grenzen
Sasa verzeichnet 93 Unfälle in einem Jahr
Kommentare
31
Sasa verzeichnet 93 Unfälle in einem Jahr
EU-Westbalkan-Gipfel macht Tempo bei Erweiterung
Kommentare
25
EU-Westbalkan-Gipfel macht Tempo bei Erweiterung
„Keine Lust auf Amerika“: Reiseveranstalter beklagt geringe Nachfrage
Kommentare
24
„Keine Lust auf Amerika“: Reiseveranstalter beklagt geringe Nachfrage
Anzeigen
Ab Morgen ist der Panorama-Sessellift
Ab Morgen ist der Panorama-Sessellift
in Obereggen wieder geöffnet!
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
3 Tage voller Sport, Spaß und Highlights
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 