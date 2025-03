Digitale Zukunft 7.0: Es geht voran im EFRE-Kooperationsprojekt

Von: mk

Die sieben Gemeinden Prettau, Pfalzen, Mühlwald, Gais, Mühlbach, Niederdorf und Gsies setzen mit dem Kooperationsprojekt „EFRE2004 Projekt G7-Digital: Digitale Zukunft 7.0“ ihre digitale Transformation fort. Das durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) mit 2.597.849,85 Euro vollständig geförderte Projekt bringt bedeutende Fortschritte in der Digitalisierung der kommunalen Verwaltungs- und Infrastrukturdaten.

Nach der erfolgreichen Durchführung von öffentlichen Vergabeverfahren und organisatorischen Vorbereitungen hat Ende 2024 die operative Umsetzung eines zentralen Bereichs begonnen: die Digitalisierung administrativer Dokumente. Besonders weit fortgeschritten sind die Arbeiten in Prettau und Mühlwald, wo die Digitalisierung der Bauamtsakten bereits kurz vor dem Abschluss steht. Im nächsten Schritt folgen die Standesamtsakten sowie die Akten in den übrigen Gemeinden.

Für die Implementierung der digitalisierten Papierakten in die Gemeindesoftware wurde die Alpin GmbH aus Bozen beauftragt. Das Unternehmen bringt langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Gemeinden und dem Südtiroler Gemeindenverband mit und wird dafür sorgen, dass die Daten effizient in das bereits verwendete Verwaltungssystem eingebunden werden. Ein weiterer wichtiger Schritt war die Marktrecherche für den Ankauf eines Fotoscanners, der die kontinuierliche Digitalisierung in den Gemeinden sicherstellen und die Nachhaltigkeit des Förderprojekts sichern soll. Das Vergabeverfahren hierfür wurde bereits eingeleitet.

Parallel dazu schreiten auch die Arbeiten in den anderen Bereichen des Projekts voran. Besonders hervorzuheben ist die Zuschlagserteilung für die Arbeiten im Los 2 des Projekts, die Erhebung und Digitalisierung von Infrastrukturnetzen in den Gemeinden Prettau, Pfalzen, Mühlwald, Gais, Niederdorf und Gsies. In einem wettbewerbsintensiven Vergabeverfahren hat die Bietergemeinschaft Eagleprojects SPA – IGR s.r.l. den Zuschlag für 698.738,37 Euro erhalten. Die Erhebungen sollen bereits nach der Schneeschmelze beginnen.

Das Projekt G7-Digital: Digitale Zukunft 7.0 ist ein bedeutender Schritt in Richtung moderner und effizienter Verwaltung. Es ermöglicht den Gemeinden, ihre Prozesse zu optimieren, den Service für Bürger zu verbessern und langfristig nachhaltiger zu wirtschaften. Durch das gemeindeübergreifende Projekt entstehen zudem langanhaltende politisch-administrative Synergien unter den Beteiligten. Die Projektpartner werden die Umsetzung kontinuierlich vorantreiben und ihre BürgerInnen über weitere Entwicklungen auf dem Laufenden halten.