Diplomfeier an der Fachschule Laimburg

Von: Ivd

Pfatten – 73 Absolventen haben erfolgreich ihre Ausbildung an der Fachschule Laimburg abgeschlossen und konnten am Freitag bei der Diplomfeier ihre Diplome und Berufsbefähigungszeugnisse aus verschiedenen Fachrichtungen und mit unterschiedlichen Ausbildungsschwerpunkten aus der Hand von Landesrat Luis Walcher entgegennehmen.

In der Fachrichtung Obst- und Weinbau haben 29 Absolventen die dreijährige Vollzeitausbildung erfolgreich abgeschlossen und ihre Berufsbefähigungszeugnisse erhalten. Neun Absolventen haben die vierjährige Ausbildung zum landwirtschaftlichen Betriebsleiter beziehungsweise zur Betriebsleiterin erfolgreich beendet. In der Fachrichtung Gartenbau und Zierpflanzenbau haben neun junge Menschen ihre Ausbildung zur Technikerin beziehungsweise zum Techniker in einer vierjährigen Berufsbildung durchlaufen und ihre Diplome bekommen. In der Fachrichtung Lebensmitteltechnik haben sechs Absolventen die vierjährige Ausbildung zum Lebensmitteltechniker beziehungsweise zur Lebensmitteltechnikerin erfolgreich bestanden und Berufsbildungsdiplome entgegengenommen. In der Fachrichtung Gartenbau haben 15 Absolventen die duale Ausbildung abgeschlossen und dürfen sich nun Geselle Gartenbau/Gärtner nennen. In der Fachrichtung Floristik haben fünf Absolventinnen die duale Ausbildung erfolgreich beendet und ihre Zeugnisse als Geselle Floristik/Floristin erhalten.

Die besten Absolventen der Fachrichtungen Obst- und Weinbau, Gartenbau, Floristik und Lebensmitteltechnik wurden besonders geehrt und erhielten vom Südtiroler Bauernbund gestiftete Schecks. Landwirtschaftslandesrat Luis Walcher dankte den Lehrkräften für ihr großes Engagement und gratulierte den Absolventen zum Abschluss und wünschte ihnen alles Gute für ihre berufliche Zukunft: “Die Fachschule Laimburg steht für eine praxisnahe Ausbildung, die direkt an den Bedürfnissen unserer heimischen Landwirtschaft anknüpft. Gerade diese enge Verbindung von Theorie und praktischer Anwendung macht die Absolventen zu gefragten Fachkräften in Obst- und Weinbau, Gartenbau, Floristik und Lebensmitteltechnik”, unterstrich Landesrat Walcher.

Der Abschluss dieser Ausbildungen sei wichtiger denn je, weist der Direktor der Fachschule Laimburg Paul Mair hin: “Das Interesse und die Nachfrage nach diesen Ausbildungsrichtungen bleibt ungebrochen. Die Einschreibungen für das kommende Schuljahr sind sehr gut, und die praktische Ausbildung ist weiterhin sehr gefragt.”

Alle Ausbildungen führen auch zur Matura. Die acht Maturanten legen derzeit noch ihre Prüfungen ab und werden sie in dieser Woche abschließen.