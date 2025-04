Diplomverleihung an der LBS Savoy

Von: Ivd

Meran – Am Mittwoch fand an der Landesberufsschule für das Gastgewerbe Savoy eine besondere Feierlichkeit statt. Im Rahmen der jährlichen Diplomverleihung erhielten die ersten zertifizierten Barkeeper Südtirols nach erfolgreich abgeschlossenem Lehrgang ihre Zertifikate. Mirjam Thaler und Selin Pichler haben mit bestandener Abschlussprüfung eine zusätzliche berufliche Qualifikation erlangt, die europaweit Anerkennung findet. Sie wurden von den geladenen Ehrengästen darunter der Landesrat für deutsche Schule und Kultur Philip Achammer, Altlandeshauptmann Luis Durnwalder, die Amtsdirektorin des Amtes für Lehrlings- und Meisterausbildung Cäcilia Baumgartner, die HGV-Ortsobfrau Priska Ganthaler, SKV-Präsident Patrick Jageregger und Geschäftsführer Reiner Münnich sowie den 80 Absolventen der Abschlussklassen der Bereiche Kochen und Service gefeiert.

Die Veranstaltung wurde von Frau Direktorin Beatrix Kerschbaumer Sigmund eröffnet, die die anwesenden Diplomanden sowie die Ehrengäste herzlich begrüßte. Frau Direktorin gratulierte den jungen Menschen für ihren Fleiß, ihren Ehrgeiz und ihre intensive Arbeit zu Schulzeiten und erinnerte sie daran, “dass sie nun den Anfang der Fahnenstange in den Händen hielten. Wie schnell und wie hoch sie daran emporklettern, hänge von jedem und jeder einzelnen ab. Nutzt eure Fähigkeit zur sachlichen Kritik, denn die Welt braucht keine Schafe, sondern mündige Bürger mit Zivilcourage!” Dies die Worte der Direktorin, die zum Schluss ihren ehemaligen Schützlingen viel Humor und ein Quäntchen Glück für ihren beruflichen Werdegang wünschte.

“Ihr habt den besten Beruf der Welt gewählt” waren sich Priska Ganthaler und Patrick Jageregger einig. Sie beglückwünschten die Absolventen zu einem Berufsabschluss in einem Bereich, der niemals langweilig werde. Beide riefen die jungen Menschen auf, sich die Welt anzuschauen, dann aber in das Tourismusland Südtirol wieder zurückzukehren, um dort ihr Fähigkeiten einzubringen. Auch Frau Baumgartner gratulierte und erinnerte die Abschlussklassen noch an die Meisterausbildung, eine großartige Möglichkeit, welche Südtirol für Service- und Kochabsolventen bereithält.

Im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz versicherte Landesrat Philipp Achammer den Absolventen, dass Berufe im Gastgewerbe auch in Zukunft unersetzlich bleiben werden. Er betonte, dass ihr Beruf Herz, Hand und Verstand erfordere – Qualitäten, die keine Maschine vollständig ersetzen kann. Achammer unterstrich die Wertigkeit einer Ausbildung im Gastgewerbe und hob die großartige Perspektive mit dem erworbenen Diplom hervor. Seine Dankesworte richtete der Landesrat aber auch an Frau Direktorin Beatrix Kerschbaumer-Sigmund, welche in ihrer Zeit als Schuldirektorin auf jeden einzelnen ihrer Schäfchen geschaut hatte und sie alle auf ihrem oft auch holprigen Weg zum Abschluss begleitet hatte.

Ein besonderes Highlight des Abends war ein Interview mit Luis Durnwalder, der auf der Bühne Platz nahm und über seine Zeit als Landeshauptmann plauderte. Er erinnerte sich an besondere Momente, darunter das denkwürdige Ereignis am Brenner am 1.April 1998, als er gemeinsam mit damaligen Landeshauptmann Wendelin Weingartner den Grenzbalken zwischen Tirol und Südtirol aus den Angeln hob, um die Grenze am Brenner unsichtbar machen zu können, sowie an die zahlreichen Besuche des Dalai Lama in Südtirol. Durnwalder sprach über die Stellung der Autonomie in Südtirol, über seinen Weg vom Bürgermeisteramt hin zur Regionalregierung und schließlich in die Landesregierung. Er beglückwünschte die Jugendlichen zu einer hervorragenden Ausbildung. Der Altlandeshauptmann beschrieb die Südtiroler mit einem Zitat von Goethe: „Erfolg hat drei Buchstaben: TUN.“ Dieses Engagement, so betonte er, sei tief in der Mentalität der Menschen in Südtirol verwurzelt. Mit diesen Worten wandte er sich an die Absolventen und gab ihnen eine klare Botschaft mit auf den Weg: „Ihr gestaltet die Zukunft, ihr seid das Fundament für ein neues Südtirol. Wir brauchen euch – Menschen, die etwas bewegen und tun!“

Die Veranstaltung bot eine würdige und festliche Kulisse für die frischgebackenen Fachkräfte, die nun bestens gerüstet ihren beruflichen Weg in Südtirol oder in der großen weiten Welt antreten können.