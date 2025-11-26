Direktorin Spertini und Primar Grassi ernannt

Von: luk

Bozen – Am 25. November wurden Dr.in Silvia Spertini zur Direktorin des Betrieblichen Dienstes für Hygiene und öffentliche Gesundheit und Dr. Stefano Grassi zum neuen Primar der Gynäkologie und Geburtshilfe am Krankenhaus Meran ernannt.

Dr.in Silvia Spertini hat 2005 zum Doktor der gesamten Heilkunde an der Universität Innsbruck promoviert. Anschließend spezialisierte sie sich in Hygiene und Präventivmedizin an der Universität Verona. Sie kam 2006 zum Südtiroler Sanitätsbetrieb, wo sie als Fachärztin des Hygienedienstes arbeitete. Schließlich wurde sie Vizedirektorin und 2024 zur geschäftsführenden Direktorin des Dienstes für Hygiene und öffentliche Gesundheit ernannt. In diesem Amt wurde sie nun bestätigt.

Der Gynäkologe Dr. Stefano Grassi hat an der Universität Bologna Medizin studiert und sich anschließend in Österreich zum Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe ausbilden lassen. 2002 begann er seine Tätigkeit für den Südtiroler Sanitätsbetrieb, zunächst im Krankenhaus Bozen, dann in Innichen und dann wieder in Bozen. Er hat an der Universität von Turin einen Master in Urogynäkologie erworben und ist somit mit den Problematiken des Beckenbodens aller Altersgruppen vertraut. Seit 2021 ist er Verantwortlicher für Urogynäkologie am Krankenhaus Bozen. Auch verfügt er über langjährige Erfahrung in der gynäkologischen Chirurgie.

Generaldirektor Dr. Christian Kofler gratuliert beiden Führungskräften herzlich zu ihrer Ernennung: „Dr.in Silvia Spertini ist seit vielen Jahren im Hygienedienst des Südtiroler Sanitätsbetriebes tätig und hat sich dabei einen großen Erfahrungsschatz erworben. Der Bevölkerung dürfte sie auch aus den Medien bekannt sein, weil sie bei aktuellen Anlässen, vor allem beim Start unserer Impfkampagnen, bereitwillig und kompetent zum jeweiligen Thema aufklärt.

Dr. Stefano Grassi tritt die Nachfolge des langjährigen Primars Dr. Herbert Heidegger am Krankenhaus Meran an. Er ist schon seit vielen Jahren im Südtiroler Sanitätsbetrieb tätig. Ich bin sicher, dass er die neue Aufgabe als Primar der Gynäkologie und Geburtshilfe im Krankenhaus Meran gut und vorbildhaft bewältigen wird.“

Auch Sanitätsdirektor Dr. Josef Widmann freut sich über die beiden Neuernennungen: „Ich gratuliere Dr.in Silvia Spertini und Dr. Stefano Grassi herzlich zu ihren Ernennungen. Sie haben nicht nur eine große fachliche Expertise, sondern kennen als langjährige Mitarbeitende auch den Südtiroler Sanitätsbetrieb in- und auswendig. Sie können somit im Rahmen ihrer Zuständigkeiten optimal auf die Bedürfnisse der Südtiroler Bevölkerung eingehen.“