Dolomiten-Pässe am Limit – VIDEO

Gröden/Gadertal – Die Dolomitenpässe ziehen Menschen aus aller Welt an. Doch gerade in der Hochsaison führt das zu Blechlawinen in idyllischer Kulisse.

Die Obergrenze sei erreicht, erklärten die Vertreter des HGV Gröden und des HGV Gadertal kürzlich erstmals gemeinsam. Die Hoteliers und Gastwirte fordern eine Maut und Kontingentierung.

Die Pässe sollen für alle offen bleiben, aber der Zugang soll geregelt werden. Wie das im Detail aussehen soll, hat sich ORF Südtirol Heute angeschaut.