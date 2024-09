Draghi-Bericht über EU-Wettbewerbsfähigkeit wird vorgestellt

Von: apa

Mit Verspätung wird am Montag der Bericht zur Zukunft der Wettbewerbsfähigkeit in der EU vorgestellt. Verfasst hat ihn der ehemalige italienische Ministerpräsident und Ex-Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi. Er dürfte vor einem Rückfall hinter Länder wie die USA oder China warnen und radikale Reformen fordern.

“Wir haben einen Markt mit etwa 450 Millionen Verbrauchern in der EU, aber die Pro-Kopf-Investitionen sind nur halb so hoch wie in den USA und wir hinken bei der Einführung von 5G und Glasfaser hinterher”, gab Draghi im April selbst einen Einblick in seinen Bericht.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die am Montag bei der Präsentation des Berichts in Brüssel dabei sein wird, hatte den Italiener im September letzten Jahres mit der Aufgabe betreut. Im April heuer hatte ein weiterer Ex-Premier aus Italien, Enrico Letta, bereits einen vergleichbaren Bericht zum EU-Binnenmarkt veröffentlicht.